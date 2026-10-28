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Prawa autorskie: Fot. PETER LAZAR / AFPFot. PETER LAZAR / A...
28 października 2026

Karta CUKR: Uchodźcy z Ukrainy złożyli ledwie nieco ponad 77 tys. wniosków o nową kartę pobytu

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Najnowsze dane pokazują, że rozwiązanie, które miało dać Ukraińcom stabilizację pobytu w Polsce, zwiększając możliwości rozwojowe naszego kraju, działa powoli. Mniej niż 10 proc. uchodźców przed wojną złożyło wniosek o kartę CUKR dającą prawo pobytu na trzy lata. Uchodźcy odkładają składanie wniosku. Ekspert: „Brakuje promocji karty ze strony państwa”.

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Według informacji przekazanych OKO.press przez Urząd ds. Cudzoziemców Ukraińcy złożyli tylko 77 460 wniosków o wydanie karty CUKR. A według szacunków państwowych mogłoby to zrobić 800 tys. uchodźców wojennych, czyli zdecydowana większość osób z PESEL-em UKR. W ciągu kilku miesięcy nową kartę pobytu czasowego otrzymało 24 397 osób. Jest też 75 odmów wydania karty CUKR. Ukraińscy uchodźcy mogą ubiegać się o kartę CUKR od 4 maja 2026 roku. Jest to karta pobytu czasowego na trzy lata. W ciągu pięciu miesięcy tylko jedna trzecia wnioskujących ją otrzymała.

Jak mówi OKO.press dr Oleksandr Pestrykov, ekspert z Fundacji Ukraiński Dom, miało być to rozwiązanie bardziej stabilne w porównaniu do ochrony czasowej i tak ją prezentowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Taka stabilizacja długotrwałego pobytu jest potrzebna nie tylko z perspektywy samych osób uchodźczych, ale też państwa przyjmującego. Otrzymując tzw. przejściową kartę CUKR, uchodźca legalizuje pobyt na trzy lata. Potem może wnioskować o kolejną kartę pobytu czasowego według procedur ogólnych, które są przewidziane dla cudzoziemców.

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Uchodźcy i migranci

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Ukraina

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Na zdjęciu Krystyna Garbicz
Krystyna Garbicz

Jest dziennikarką, reporterką. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisała na portalu dla Ukraińców w Krakowie — UAinKraków.pl oraz do charkowskiego Gwara Media. W OKO.press pisze o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej skutkach, codzienności wojennej Ukraińców. Opisuje również wyzwania ukraińskich uchodźców w Polsce, np. związane z edukacją dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Od czasu do czasu uczestniczy w debatach oraz wydarzeniach poświęconych tematowi wojny w Ukrainie.

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