Karta CUKR: Uchodźcy z Ukrainy złożyli ledwie nieco ponad 77 tys. wniosków o nową kartę pobytu

Najnowsze dane pokazują, że rozwiązanie, które miało dać Ukraińcom stabilizację pobytu w Polsce, zwiększając możliwości rozwojowe naszego kraju, działa powoli. Mniej niż 10 proc. uchodźców przed wojną złożyło wniosek o kartę CUKR dającą prawo pobytu na trzy lata. Uchodźcy odkładają składanie wniosku. Ekspert: „Brakuje promocji karty ze strony państwa”.

Według informacji przekazanych OKO.press przez Urząd ds. Cudzoziemców Ukraińcy złożyli tylko 77 460 wniosków o wydanie karty CUKR. A według szacunków państwowych mogłoby to zrobić 800 tys. uchodźców wojennych, czyli zdecydowana większość osób z PESEL-em UKR. W ciągu kilku miesięcy nową kartę pobytu czasowego otrzymało 24 397 osób. Jest też 75 odmów wydania karty CUKR. Ukraińscy uchodźcy mogą ubiegać się o kartę CUKR od 4 maja 2026 roku. Jest to karta pobytu czasowego na trzy lata. W ciągu pięciu miesięcy tylko jedna trzecia wnioskujących ją otrzymała.