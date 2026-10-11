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Prawa autorskie: Fot. Volodymyr KovalenkoFot. Volodymyr Koval...
11 października 2026

Kasandra i drony. Jak robi się teatr w wojennym Kijowie

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W paraliżowanym rosyjskimi nalotami Kijowie toczy się życie. Grzegorz Jarzyna wystawił w ukraińskiej stolicy przedstawienie „ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ”. Gdy toczy się wojna, zarówno wydarzenie, jak i przygotowania do niego stają się formą oporu. Relacja Romana Pawłowskiego-Felberga

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Dziennikarz OKO.press, a zarazem dramaturg, Roman Pawłowski-Felberg, uczestniczył w pracy nad przedstawieniem „ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ” („Kassandra”) w reżyserii Grzegorza Jarzyny w Kijowie. Poniżej relacja z ostatnich 10 dni prób, które rozpoczęły się jeszcze jesienią 2025 roku.

10 dni do premiery

Kiedy po 16 godzinach pociąg z Warszawy dojeżdża na dworzec Kijów Pasażerski, w moim telefonie uruchamia się alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym. Z okna pociągu widzę słup dymu unoszący się nad centrum miasta. Budynek dworca jest zamknięty. Z Aleksem, asystentem z Teatru im. Łesi Ukrainki musimy iść przejściem podziemnym, które na czas nalotów zmienia się w prowizoryczny schron. Ludzie siedzą pod ścianami, przeglądają wiadomości w telefonach. Jest spokojnie; po pięciu latach wojny wszyscy przywykli do alarmów. Dwóch policjantów stojących przy wejściu nie ma wiele do roboty.

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Na zdjęciu Roman Pawłowski-Felberg
Roman Pawłowski-Felberg

Publicysta, kurator teatralny, dramaturg. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1994-2012 dziennikarz działu kultury „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im. Zbigniewa Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego (1995). Opublikował m.in. antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (2003) i „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski” (2006), a także zbiór wywiadów z czołowymi polskimi ludźmi kultury „Bitwa o kulturę #przyszłość” (2015), wyróżniony nagrodą „Gazety Wyborczej” w Lublinie „Strzała 2015”. Od 2014 związany z TR Warszawa, gdzie odpowiada za rozwój linii programowej teatru oraz pracę z młodymi twórcami i twórczyniami.

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