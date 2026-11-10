Kierwiński sprawdzony Arystotelesem. Co naprawdę powiedział o terroryście z Krakowa?

Atak terrorystyczny, w którym ludzie giną jak zwierzęta podczas polowania, podważa nie tylko nasze poczucie bezpieczeństwa, burzy także ramy ładu moralnego, na którym opiera się państwo i społeczeństwo. Potrzebne jest szeroko rozumiane pogotowie ratunkowe — mamy prawo oczekiwać od władz sprawnego działania policji i innych służb, w tym medycznych, by zagrożenie zlikwidować i ratować ofiary.