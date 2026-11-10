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Prawa autorskie: 19 września, Lublin , Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej Pozarnej . Minister spraw wewnetrznych i administracji Marcin Kierwinski podczas wizytacji szkolenia z reagowania na sygnaly alarmowe i komunikaty ostrzegawcze dla mieszkancow miasta " Dni Otwartych Straznic - Trening Reagowania " . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl19 września, Lublin ...
10 listopada 2026

Kierwiński sprawdzony Arystotelesem. Co naprawdę powiedział o terroryście z Krakowa?

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Po krakowskim zamachu polityk, który informuje nieprecyzyjnie i na wyrost, staje po stronie zamieszania, chaosu informacyjnego i strachu.

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Atak terrorystyczny, w którym ludzie giną jak zwierzęta podczas polowania, podważa nie tylko nasze poczucie bezpieczeństwa, burzy także ramy ładu moralnego, na którym opiera się państwo i społeczeństwo. Potrzebne jest szeroko rozumiane pogotowie ratunkowe — mamy prawo oczekiwać od władz sprawnego działania policji i innych służb, w tym medycznych, by zagrożenie zlikwidować i ratować ofiary.

I to się w Krakowie udało, miasto i państwo stanęło na wysokości zadania.

Godną reakcją na zbrodnię Michała Oksińskiego był też Marsz Ciszy — to reakcja wspólnoty, która przeżyła traumę, sugestywnie opisana w OKO.press przez Angelikę Pitoń¹.

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Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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