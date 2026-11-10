Kierwiński sprawdzony Arystotelesem. Co naprawdę powiedział o terroryście z Krakowa?
Po krakowskim zamachu polityk, który informuje nieprecyzyjnie i na wyrost, staje po stronie zamieszania, chaosu informacyjnego i strachu.
Atak terrorystyczny, w którym ludzie giną jak zwierzęta podczas polowania, podważa nie tylko nasze poczucie bezpieczeństwa, burzy także ramy ładu moralnego, na którym opiera się państwo i społeczeństwo. Potrzebne jest szeroko rozumiane pogotowie ratunkowe — mamy prawo oczekiwać od władz sprawnego działania policji i innych służb, w tym medycznych, by zagrożenie zlikwidować i ratować ofiary.
I to się w Krakowie udało, miasto i państwo stanęło na wysokości zadania.
Godną reakcją na zbrodnię Michała Oksińskiego był też Marsz Ciszy — to reakcja wspólnoty, która przeżyła traumę, sugestywnie opisana w OKO.press przez Angelikę Pitoń¹.
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