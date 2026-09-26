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Prawa autorskie: Foto John MACDOUGALL / AFPFoto John MACDOUGALL...
26 września 2026

Kim jest „berlińska Mamdani”? Elif Eralp wygrała wybory w Berlinie.

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Wychowała się w mieszkaniu z pleśnią na suficie. Dziś obiecuje przejąć od koncernów 220 tysięcy lokali i ulżyć berlińskim najemcom. Polityczka potrzebuje jednak do rządzenia partii, której lider już zapowiedział, że na to nie pozwoli.

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Na liście podpisów jest trzydziesta szósta. Elif Eralp, prawniczka, Berlin, Neukölln. Nad nią na liście są podpisy polityków, działaczy, ludzi kultury; pod nią kolejne nazwiska i zawody.

Apel z 22 grudnia 2014 roku dotyczy eksmisji stowarzyszenia Allmende z lokalu przy Kottbusser Damm 25–26. Sąd nakazał natychmiastowe opuszczenie pomieszczeń. Autorzy piszą, że wyznaczenie terminu przez komornika jest kwestią kilku tygodni. Proszą o solidarność.

Allmende działa tu od 2006 roku. Organizuje spotkania i wydarzenia kulturalne, upomina się o prawa migrantów. W apelu opisuje miasto, w którym drożeją nie tylko mieszkania. Znikają też niewielkie sklepy, siedziby społecznych inicjatyw, lokale stowarzyszeń. Miejsca, dzięki którym sąsiedztwo znaczy coś więcej niż wspólny adres.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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