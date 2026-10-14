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Prawa autorskie: Fot. Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.plFot. Klaudia Radecka...
14 października 2026

Klapa Piątkowskiej to nie jej wina. Cztery ostrzeżenia dla liberałów

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Krakowskie wybory – wbrew uspokajającym opiniom – pokazują, jak cofa się liberalna fala z 2023 roku. Kampania Piątkowskiej była jak karykatura polityki opartej na założeniu, że centrum wszystko zrobi lepiej, a charyzma Tuska ostatecznie zapewni sukces. Może nie dało się wygrać z Gibałą, ale liczy się też styl porażki.

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W kółko słyszę, że wyciąganie wniosków o polityce krajowej z wyborów prezydenckich w Krakowie jest niemożliwe, niewskazane, a nawet niesprawiedliwe wobec takiej np. KO, bo wszystkie partie przegrały, a Konfederacja nawet nie zebrała podpisów. Tymczasem był to jednak polityczny egzamin, spektakularnie oblany przez rządzących, z czego można by wyciągnąć nauki na przyszłość, o ile ktoś by chciał i potrafił.

Ale zacznę od zastrzeżeń, poniekąd do własnego tekstu.

Dlaczego trudno w Krakowie zobaczyć Polskę

Po pierwsze, obecność Łukasza Gibały jako silnego kandydata pozapartyjnego osłabia główną linię podziału i zakłóca polaryzację, która będzie decydować o wyniku wyborów 2027 roku: umowna połowa Polski (lub trochę więcej) wbrew drugiej połowie (lub trochę mniej) wybierze sobie Sejm. Nie zanosi się, by do jesieni 2027 wyłoniło się jakieś ugrupowanie wyłamujące się z polaryzacji i deklarujące „apolityczność” w stylu Kukiza'15 w 2015 roku (zdobył 8,81 proc. głosów) czy Ruchu Palikota w 2011 r. (10,1 proc.), a także Trzeciej Drogi w 2023 r. (14,6 proc.), przez część wyborców postrzeganej jako ucieczka z duopolu PiS — PO.

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Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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