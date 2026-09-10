Po kolejowej tragedii na Mazowszu. Rząd szykuje bat na kierowców, maszyniści zwalniają na torach
Maszyniści zapowiadają akcję protestacyjną po zderzeniu pociągu z ciężarówką, a rząd — ostrzejsze kary dla kierowców, którzy stwarzają niebezpieczeństwo. Dane są jednoznaczne: wypadki na przejazdach drogowo-kolejowych są coraz liczniejsze.
„Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wybrał przemoc” – skomentował sytuację w mediach społecznościowych Paweł Makowiec, popularny na YouTubie twórca filmów o wypadkach kolejowych.
I rzeczywiście, przez decyzję Związku w piątek 11 września podróż koleją dla wielu podróżnych może być wyjątkowo trudna. Na wezwanie Związku wszystkie lokomotywy mają zwalniać na wszystkich przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km/godz., niezależnie od ich klasy i użytych zabezpieczeń.
Zalecenie obowiązuje przez całą dobę 11 września — od godziny 00:00 do 23:59, zarówno dla maszynistów składów pasażerskich, jak i towarowych.
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