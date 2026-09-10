0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza.plFot. Marcin Kucewicz...
10 września 2026

Po kolejowej tragedii na Mazowszu. Rząd szykuje bat na kierowców, maszyniści zwalniają na torach

przeczytasz w 6 minut

Maszyniści zapowiadają akcję protestacyjną po zderzeniu pociągu z ciężarówką, a rząd — ostrzejsze kary dla kierowców, którzy stwarzają niebezpieczeństwo. Dane są jednoznaczne: wypadki na przejazdach drogowo-kolejowych są coraz liczniejsze.

Google News

„Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wybrał przemoc” – skomentował sytuację w mediach społecznościowych Paweł Makowiec, popularny na YouTubie twórca filmów o wypadkach kolejowych.

I rzeczywiście, przez decyzję Związku w piątek 11 września podróż koleją dla wielu podróżnych może być wyjątkowo trudna. Na wezwanie Związku wszystkie lokomotywy mają zwalniać na wszystkich przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km/godz., niezależnie od ich klasy i użytych zabezpieczeń.

Zalecenie obowiązuje przez całą dobę 11 września — od godziny 00:00 do 23:59, zarówno dla maszynistów składów pasażerskich, jak i towarowych.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury

katastrofa kolejowa

kolej

protest maszynistów

wykolejenie pociągu

wypadek kolejowy

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Komentarze

Nasze tematy