Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ... Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 31 października 2026 Dodaj nas w Google Korona, magia i miecz – czyli najlepszy polski patron na Halloween Adam Węgłowski przeczytasz w 9 minut Urodził się 31 października w czasach, gdy w Polsce nikt jeszcze nie słyszał o Halloween. Miał do czynienia z ojcem Drakuli, zajmował się magią, zarzucano mu grzeszne skłonności, a zginął podczas krucjaty. Czy Władysław III Warneńczyk, to nie wspaniały bohater na Halloween? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ... Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.press Il. Mateusz Mirys / ...

W 2025 roku o królu Władysławie III (1424–1444), pechowym władcy Polski i Węgier, znów zrobiło się głośno. National Geographic Polska we współpracy z ekspertami przygotował nowe portrety władców z dynastii Jagiellonów. Miały pokazywać ich bardziej realistycznie niż stare dzieła, na które wpłynęły artystyczne schematy i przyzwyczajenia z dawnych epok. Bardziej rzetelnie niż patriotyczny poczet, który wyszedł w czasach zaborów spod ręki Jana Matejki.

Na współczesnym portrecie Władysław III to młody, dobrze zbudowany człowiek w pysznej zbroi i królewskim płaszczu. Zgodnie z tym, co pisał kronikarz Marcin Bielski (ur. 1495), iż: „był król Władysław urody średniej, czarnych włosów a oczu, wdzięczny we wejrzeniu, śniadej płci i oblicza”.