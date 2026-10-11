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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
11 października 2026

Kraków: miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały. Co czeka miasto?

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Łukasz GIbała po kilkunastu latach starań wreszcie może wziąć odpowiedzialność za Kraków. To jego czwarta próba objęcia stanowiska prezydenta – i jak bez wątpliwości wskazują sondaże exit poll – pierwsza udana.

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Nigdy się nie poddawaj, próbuj do skutku. Szczególnie jeśli co jakiś czas masz do wydania po kilka milionów złotych. To mógłby być morał po krakowskich wyborach. Według wyników badania exit poll zwyciężył Łukasz Gibała, lider lokalnego ugrupowania Kraków dla Mieszkańców, który w ciągu swojej kariery poświęcił mnóstwo siły i środków, by sięgnąć po krakowską prezydenturę. Był to jego czwarty start w wyborach samorządowych. Poprzednio musiał uznać wyższość Aleksandra Miszalskiego. Przegrał o włos, mimo że sondaże dawały mu większą szansę na prezydenturę. Gibale udało się dopiero po referendum, w którym odwołano Miszalskiego, sfinansowanym prawie 2 mln złotych z funduszy stowarzyszenia Gibały.

Wyniki sondaży exit poll można traktować jako zapowiedź pewnego i wyraźnego zwycięstwa lidera Krakowa dla Mieszkańców. Według sondażowni IPSOS zyskał 61 proc. głosów. Według pracowni OGB – aż 64. Frekwencja wyniosła 44,7 proc.

Late poll OGB wskazuje na 62,6 proc. głosów dla Łukasza Gibały. IPSOS mówi o 62,3 proc. poparcia.

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Monika Piątkowska

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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