Kraków: miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały. Co czeka miasto?

Nigdy się nie poddawaj, próbuj do skutku. Szczególnie jeśli co jakiś czas masz do wydania po kilka milionów złotych. To mógłby być morał po krakowskich wyborach. Według wyników badania exit poll zwyciężył Łukasz Gibała, lider lokalnego ugrupowania Kraków dla Mieszkańców, który w ciągu swojej kariery poświęcił mnóstwo siły i środków, by sięgnąć po krakowską prezydenturę. Był to jego czwarty start w wyborach samorządowych. Poprzednio musiał uznać wyższość Aleksandra Miszalskiego. Przegrał o włos, mimo że sondaże dawały mu większą szansę na prezydenturę. Gibale udało się dopiero po referendum, w którym odwołano Miszalskiego, sfinansowanym prawie 2 mln złotych z funduszy stowarzyszenia Gibały.