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Kraków jest gotowy na prezydentkę. Ale to polityczki nie są gotowe na Kraków [WIDZĘ TO TAK]

Angelika Pitoń przeczytasz w 5 minut

W dziennikarstwie mówi się, że jeżeli tytuł kończy się pytajnikiem, to odpowiedź brzmi: nie. Kongres Kobiet, który po raz pierwszy przyjechał do Krakowa i wymyślił, że stanie się areną do wymiany opinii kandydatek na urząd prezydenta miasta, nadał panelowi tytuł „Kraków we władzy kobiet?”. Do rozmowy nawet nie doszło, bo polityczki ... wycofały się z debaty.

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