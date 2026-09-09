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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
09 września 2026

Kraków jest gotowy na prezydentkę. Ale to polityczki nie są gotowe na Kraków [WIDZĘ TO TAK]

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W dziennikarstwie mówi się, że jeżeli tytuł kończy się pytajnikiem, to odpowiedź brzmi: nie. Kongres Kobiet, który po raz pierwszy przyjechał do Krakowa i wymyślił, że stanie się areną do wymiany opinii kandydatek na urząd prezydenta miasta, nadał panelowi tytuł „Kraków we władzy kobiet?”. Do rozmowy nawet nie doszło, bo polityczki ... wycofały się z debaty.

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Niedziela, punkt dwunasta. Do sali pewnym, stanowczym krokiem wchodzi Barbara Nowacka, ministra edukacji. Zmierza prosto w stronę Moniki Piątkowskiej, senatorki z Koalicji Obywatelskiej i jednocześnie obywatelskiej kandydatki na urząd prezydenta Krakowa. Kobiety ściskają się, klepią po plecach, na sali zaraz zacznie się debata o polityce, przywództwie i feminizmie. Nowacka słyszy:

— A może pani do nas dołączy? Miejsce jest.

Nowacka niewiele myśląc, rzuca: no dobra. Chwilę po rozpoczęciu debaty tłumaczy: — To jest lekcja, którą odebrałam od kolegów-polityków. Nigdy nie mów nie. Zapytaj tylko, o czym będzie rozmowa i idź. Jeśli zapraszają, wykorzystuj tę okazję. Nie uchylaj się. Rozmawiaj, odpowiadaj na pytania. Bądź.

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Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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