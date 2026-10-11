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Kraków wybiera. Druga tura. WIECZÓR WYBORCZY OKO.press [NA ŻYWO]

Już o 20:55 startuje nasz krakowski wieczór wyborczy. Dziś dowiemy się, kto zostanie prezydentem lub prezydentką Krakowa – zapraszamy do oglądania!

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W niedzielę 11 października 2026 Krakowianie i Krakowianki ostatecznie zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem ich miasta. Z tej okazji od 20:55 zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy OKO.press. Z Warszawy prowadzą go autorki podcastu „Program Polityczny” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak. A prosto z Krakowa łączą się reporterki OKO.press Katarzyna Kojzar i Angelika Pitoń. Realizuje: Patrycja Tarkiewicz. Czekamy na Wasze komentarze i pytania. Wspólnie zacznijmy polityczną jesień!

Pierwsza tura wyborów w Krakowie przyniosła kilka zaskoczeń. Brak kandydata Konfederacji nie zwiększył poparcia Michała Drewnickiego z PiS, który co prawda wyścig zakończył na podium, ale z wynikiem w wysokości 17,5%. Kandydatka Razem Aleksandra Owca z wynikiem 6,9% prześcignęła kandydatkę Nowej Lewicy Darię Gosek-Popiołek (4,8%). Skrajną prawicę mógł rozczarować wynik Michała Klimka (4,1%) z Konfederacji Grzegorza Brauna.

W drugiej turze o ostateczne zwycięstwo walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

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Wybory

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Patrycja Tarkiewicz

Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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