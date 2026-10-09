0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFPFot. ANDREW CABALLER...
09 października 2026

Trump zawarł deal z Putinem. Dostanie olej napędowy przed wyborami w zamian za zniesienie sankcji

przeczytasz w 6 minut

Trump ogłosił, że porozumiał się z Putinem i ten natychmiast dostarczy mu 300 tys. ton oleju napędowego. Ma to w USA obniżyć ceny paliwa przed wyborami połówkowymi. USA zniosły do 7 kwietnia sankcje na rosyjski olej napędowy. Deal z Trumpem potwierdził Putin. Rosja sprzeda Trumpowi paliwo, choć sama nie ma go za dużo.

Dodaj nas w Google
Google News

Prezydent Ukrainy skomentował ten układ: „Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnych korzyści cywilizowanemu światu. Rosja odpłaci za diesla dalszym terrorem i perfidią” – napisał na X. – „To inwestowanie w wojnę”.

View post on Twitter

Zdaniem analityków umowa z Putinem nie poprawi na dłuższą metę sytuacji z paliwem. Rosja nie kryje satysfakcji z ruchu Trumpa.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Rosja

Ukraina

Władimir Putin

Donald Trump

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

Komentarze

Nasze tematy