Trump zawarł deal z Putinem. Dostanie olej napędowy przed wyborami w zamian za zniesienie sankcji
Trump ogłosił, że porozumiał się z Putinem i ten natychmiast dostarczy mu 300 tys. ton oleju napędowego. Ma to w USA obniżyć ceny paliwa przed wyborami połówkowymi. USA zniosły do 7 kwietnia sankcje na rosyjski olej napędowy. Deal z Trumpem potwierdził Putin. Rosja sprzeda Trumpowi paliwo, choć sama nie ma go za dużo.
Prezydent Ukrainy skomentował ten układ: „Prezenty dla Putina nie przyniosą pokoju ani żadnych korzyści cywilizowanemu światu. Rosja odpłaci za diesla dalszym terrorem i perfidią” – napisał na X. – „To inwestowanie w wojnę”.
Zdaniem analityków umowa z Putinem nie poprawi na dłuższą metę sytuacji z paliwem. Rosja nie kryje satysfakcji z ruchu Trumpa.
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