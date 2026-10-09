Zaloguj się, aby zapisać na później 09 października 2026 Dodaj nas w Google

Trump zawarł deal z Putinem. Dostanie olej napędowy przed wyborami w zamian za zniesienie sankcji

Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 6 minut

Trump ogłosił, że porozumiał się z Putinem i ten natychmiast dostarczy mu 300 tys. ton oleju napędowego. Ma to w USA obniżyć ceny paliwa przed wyborami połówkowymi. USA zniosły do 7 kwietnia sankcje na rosyjski olej napędowy. Deal z Trumpem potwierdził Putin. Rosja sprzeda Trumpowi paliwo, choć sama nie ma go za dużo.

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