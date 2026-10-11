Zaloguj się, aby zapisać na później 11 października 2026 Dodaj nas w Google Kraków wybiera. Druga tura. Wieczór wyborczy OKO.press [NA ŻYWO] Redakcja OKO.press przeczytasz w 1 minutę Już o 20:55 startuje nasz krakowski wieczór wyborczy. Dziś dowiemy się, kto zostanie prezydentem lub prezydentką Krakowa – zapraszamy do oglądania! Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

W niedzielę 11 października 2026 Krakowianie i Krakowianki ostatecznie zdecydują o tym, kto zostanie prezydentem ich miasta. Z tej okazji od 20:55 zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy OKO.press. Z Warszawy prowadzą go autorki podcastu „Program Polityczny” Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak. A prosto z Krakowa łączą się reporterki OKO.press Katarzyna Kojzar i Angelika Pitoń. Realizuje: Patrycja Tarkiewicz. Czekamy na Wasze komentarze i pytania. Wspólnie zacznijmy polityczną jesień!

Pierwsza tura wyborów w Krakowie przyniosła kilka zaskoczeń. Brak kandydata Konfederacji nie zwiększył poparcia Michała Drewnickiego z PiS, który co prawda wyścig zakończył na podium, ale z wynikiem w wysokości 17,5%. Kandydatka Razem Aleksandra Owca z wynikiem 6,9% prześcignęła kandydatkę Nowej Lewicy Darię Gosek-Popiołek (4,8%). Skrajną prawicę mógł rozczarować wynik Michała Klimka (4,1%) z Konfederacji Grzegorza Brauna.

W drugiej turze o ostateczne zwycięstwo walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.