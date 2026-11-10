Prawa autorskie: Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dariusz Borowic... Prawa autorskie: Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dariusz Borowic...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 listopada 2026 Dodaj nas w Google Po zamachu w Krakowie. Jak ochronić miasta? Betonowa zapora nie zawsze pomoże Marcel Wandas przeczytasz w 6 minut Miasta próbują zadbać o bezpieczeństwo. W kolejnych miejscach mają pojawić się betonowe zapory. Władze Krakowa zapowiadają, że zainwestują w automatycznie wysuwane słupki. A my pytamy eksperta, co działa najlepiej. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dariusz Borowic... Prawa autorskie: Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dariusz Borowic...

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiada, że ulice okalające Rynek Główny w Krakowie zostaną zabezpieczone. Na początku wjazd na rynek zatamują betonowe bariery, a w dalszej perspektywie miasto zamontuje tam wysuwane automatycznie zapory. Problem w tym, że beton – nawet masywny – nie zawsze działa.

„Były rozmowy z przedstawicielami wojewody – wyasygnujemy na to wspólnie 6 mln złotych. Pierwsze bariery staną w centrum jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym. Była też rozmowa o zwiększeniu liczby patroli z miejskim komendantem policji” — mówił Gibała w RMF FM. We wtorek 10 listopada magistrat na oficjalnej stronie potwierdził, że w okolicach centralnego placu miasta pojawią się żelbetowe bariery, podobne do zabezpieczeń użytych przy okazji zeszłorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.