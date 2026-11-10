Po zamachu w Krakowie. Jak ochronić miasta? Betonowa zapora nie zawsze pomoże
Miasta próbują zadbać o bezpieczeństwo. W kolejnych miejscach mają pojawić się betonowe zapory. Władze Krakowa zapowiadają, że zainwestują w automatycznie wysuwane słupki. A my pytamy eksperta, co działa najlepiej.
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiada, że ulice okalające Rynek Główny w Krakowie zostaną zabezpieczone. Na początku wjazd na rynek zatamują betonowe bariery, a w dalszej perspektywie miasto zamontuje tam wysuwane automatycznie zapory. Problem w tym, że beton – nawet masywny – nie zawsze działa.
„Były rozmowy z przedstawicielami wojewody – wyasygnujemy na to wspólnie 6 mln złotych. Pierwsze bariery staną w centrum jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym. Była też rozmowa o zwiększeniu liczby patroli z miejskim komendantem policji” — mówił Gibała w RMF FM. We wtorek 10 listopada magistrat na oficjalnej stronie potwierdził, że w okolicach centralnego placu miasta pojawią się żelbetowe bariery, podobne do zabezpieczeń użytych przy okazji zeszłorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
„Żelbetowe elementy, które zostaną rozstawione na wlotach na Rynek Główny i Mały Rynek, mają na celu ograniczenie możliwości wtargnięcia samochodem na obszar często odwiedzany przez mieszkańców i turystów” – potwierdza magistrat na swojej stronie internetowej.
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