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Prawa autorskie: Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dariusz Borowic...
10 listopada 2026

Po zamachu w Krakowie. Jak ochronić miasta? Betonowa zapora nie zawsze pomoże

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Miasta próbują zadbać o bezpieczeństwo. W kolejnych miejscach mają pojawić się betonowe zapory. Władze Krakowa zapowiadają, że zainwestują w automatycznie wysuwane słupki. A my pytamy eksperta, co działa najlepiej.

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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiada, że ulice okalające Rynek Główny w Krakowie zostaną zabezpieczone. Na początku wjazd na rynek zatamują betonowe bariery, a w dalszej perspektywie miasto zamontuje tam wysuwane automatycznie zapory. Problem w tym, że beton – nawet masywny – nie zawsze działa.

„Były rozmowy z przedstawicielami wojewody – wyasygnujemy na to wspólnie 6 mln złotych. Pierwsze bariery staną w centrum jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym. Była też rozmowa o zwiększeniu liczby patroli z miejskim komendantem policji” — mówił Gibała w RMF FM. We wtorek 10 listopada magistrat na oficjalnej stronie potwierdził, że w okolicach centralnego placu miasta pojawią się żelbetowe bariery, podobne do zabezpieczeń użytych przy okazji zeszłorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

„Żelbetowe elementy, które zostaną rozstawione na wlotach na Rynek Główny i Mały Rynek, mają na celu ograniczenie możliwości wtargnięcia samochodem na obszar często odwiedzany przez mieszkańców i turystów” – potwierdza magistrat na swojej stronie internetowej.

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Bezpieczeństwo

Kraków

zabezpieczenie miasta

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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