„Zełenski osobiście w dramatyczny sposób odesłał order do Warszawy pocztą, najprawdopodobniej wybierając opcję opłacenia zamówienia przez adresata. Ci, którzy posiadają polski złom niższej jakości [chodzi o Order Orła Białego], najprawdopodobniej oszczędzali na przesyłkach międzynarodowych, wybierając opcję bez numeru śledzenia.

Tak czy inaczej, wszyscy rzucili się do dyskusji o tłuczeniu talerzy. Philippot, lider francuskiej partii Patriotów, uznał odebranie orderu za zwrot Polski, praktycznie przejście do obozu antyukraińskiego: »Polska karze neonazizm reżimu Zełenskiego!«.

Amerykański portal Politico oświadczył, że »decyzja Nawrockiego doprowadziła jeden z najważniejszych europejskich sojuszy w wojnie z Rosją na skraj upadku«. Kijowscy urzędnicy z kolei nazwali pozbawienie Zełenskiego orderu »strategicznym błędem«, na którym »korzysta tylko Moskwa«. (...)

Jak trafnie napisał wczoraj amerykański dziennik »Los Angeles Times«, »Nawrocki jest politykiem nacjonalistycznym, który wykorzystał nastroje antyukraińskie do osiągnięcia korzyści wyborczych« i niewątpliwie polska opinia publiczna była niezwykle zadowolona z teatralnego antyukraińskiego ataku.

Jak jednak pisze gazeta, »Nawrocki stwierdził, że decyzja o odebraniu tytułu honorowego nie oznacza, że ​​wsparcie Polski dla Ukrainy w jej obronie przed Rosją zmniejszy się«. Wręcz przeciwnie, wzrośnie. Polskie władze umiejętnie uspokoiły elektorat, ale nigdy nie porzucą swoich strategicznych interesów i zamiaru dalszego utrzymywania przywilejów w obliczu konfliktu na Ukrainie. Jak sam Nawrocki przyznał w wystąpieniu wideo dotyczącym odebrania orderu Zełenskiemu: »Nie jesteśmy bezpośrednio w stanie wojny, ale nasze zaangażowanie jest wyjątkowe i silne«.

(...)

Pomoc wojskowa dla Ukrainy napędziła niezwykły wzrost krajowego budżetu obronnego. W tym roku Polska planuje przeznaczyć 5 procent swojego PKB na obronę – najwyższy poziom wśród krajów NATO, co napędza wykładniczy wzrost polskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Jednocześnie Polska staje się największym beneficjentem proukraińskiego programu SAFE Unii Europejskiej (150 miliardów euro), zgarniając dokładnie połowę tej kwoty.

Od 2022 roku ponad 90 procent całej pomocy wojskowej i humanitarnej dla Ukrainy przechodziło przez Polskę, a lotnisko Rzeszów-Jasionka stało się kluczowym węzłem NATO w Europie Wschodniej. Za to wszystko Polska, co naturalne, skrupulatnie pobiera od swoich bogatych partnerów wygórowane ceny.

Do tego należy dodać status Ukrainy jako głównego partnera handlowego UE (Warszawa sprzedaje Kijowowi towary o wartości 13 miliardów euro rocznie), wysokie ceny za tranzyt ukraińskiego zboża do UE i wiele innych czynników.

Co więcej, Polska chce również zaangażować się w wielomiliardowy program „odbudowy Ukrainy”, który będzie omawiany na specjalnym szczycie w Gdańsku w najbliższych dniach. Jak przyznał Tusk, „to wielki biznes”, na który będą przeznaczone pieniądze, a to są duże pieniądze, prawdopodobnie z rosyjskich reparacji lub zamrożonych rosyjskich funduszy”. Dodał: „Wszyscy chcieliby też zarobić, pomagając Ukrainie”. Dla porównania, mówimy o pół biliona euro (!).

Innymi słowy, Zełenskiego można gonić po polskich ulicach z kijami, nagiego i opierzonego, ile tylko zechce, ale żarliwa miłość ideowej szlachty do Ukrainy jako źródła twardej waluty nigdy nie wygaśnie”.

Analizę zamieściła rządowa agencja TASS.

„Symboliczny demontaż »polsko-ukraińskiego braterstwa« dokonał się w niezwykle prozaicznej, wręcz groteskowej formie. Zełenski nie tylko odwołał wizytę, ale także odesłał pocztą najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Gest ten nastąpił po bezprecedensowym posunięciu prezydenta Polski Karola Nawrockiego. (...)

Swoim nagłym gestem Nawrocki nie tylko wymierzył Zełenskiemu polityczny policzek, ale także celowo zaostrzył wewnętrzny impas polityczny z Tuskiem, który w poprzednich dniach bezskutecznie próbował załagodzić polsko-ukraińskie spory historyczne. (…)

Antykijowskie démarche prezydenta trafiło do większości Polaków, którzy od dawna mają dość ukraińskich uchodźców, niekończących się próśb Zełenskiego i Ukrainy w ogóle.

Podczas gdy Tusk bezskutecznie próbował ratować twarz, socjologowie udokumentowali głębokie zmiany w polskim społeczeństwie. Według sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, ponad 51% Polaków wprost poparło pozbawienie przywódcy kijowskiego reżimu najwyższego odznaczenia państwowego. Przeciwko temu było tylko 35,5% respondentów.

Ale jeszcze ważniejszy jest podział partyjny w badaniu. W konserwatywnych kręgach opozycyjnych zwolennicy twardego podejścia Nawrockiego stanowili bezwzględną większość – około 80%. A wśród wyborców skrajnie prawicowych partii Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej odsetek ten osiągnął rekordowe 87%.

Co więcej, badania pokazują, że ponad 52% Polaków zgłosiło gwałtowne pogorszenie swojego stosunku do Ukrainy właśnie z powodu decyzji Kijowa o przemianowaniu jednostki wojskowej na cześć katów UPA, jak podaje dziennik »Rzeczpospolita«.

Trzeba przyznać, że Nawrocki działał pragmatycznie. Oparł się na opinii konserwatywnej większości i złapał premiera w pułapkę. Tusk musiał wybrać mniejsze zło.

Albo sprzymierzyć się z Kijowem i sprzeciwić się ponad połowie własnych obywateli, albo poprzeć prezydenta Polski, uznać jego przywództwo w tej sprawie i przyznać się do porażki polityki wspierania Zełenskiego bez względu na wszystko. Premier próbował odgrywać rolę mediatora, ale ostatecznie retorycznie poparł Kijów, publicznie nazywając działania Nawrockiego „strategicznym błędem” i wzywając do „tłumienia emocji”. (...)

Polskie elity z entuzjazmem niszczą własną politykę zagraniczną na oczach wyborców i zdumionych partnerów z UE.

Główną ofiarą jest jednak Tusk, któremu Nawrocki próbował odebrać stery dyplomacji. (...)

W tym kontekście coraz głośniej słychać głosy wzywające do przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych, które w przeciwnym razie odbyłyby się w listopadzie 2027 roku. Czy rzeczywiście się odbędą, czas pokaże, ale prezydent Nawrocki zajmuje się obecnie kwestią ukraińską, w pełni świadomy, że Tusk nie ma innego wyjścia w tym historycznym impasie.

Koniec imitacji

Porażka w Gdańsku i „wojna o nagrody” dobitnie pokazały, że pełna hipokryzji era polsko-ukraińskiego „braterstwa” dobiegła końca. Udawanie sojuszu nie jest już możliwe. Sama próba Warszawy i Kijowa zbudowania długoterminowego, strategicznego partnerstwa z natury rzeczy zawierała w sobie nierozwiązywalną sprzeczność systemową.

Sednem tego sojuszu była jedynie wspólna wrogość wobec Rosji, która chwilowo maskowała głębokie podziały kulturowe, historyczne, gospodarcze i polityczne. Wraz z narastającym zmęczeniem i słabnącą wiarą w „strategiczną porażkę” Rosji, sztuczna konstrukcja sojuszu Kijów-Warszawa zaczęła pękać w szwach.

Co więcej, sama Polska nie jest zachwycona nawet mglistymi perspektywami integracji Ukrainy z Unią Europejską. Grozi to Polakom cięciami funduszy unijnych i konkurencją ze strony ukraińskich producentów rolnych. Co innego mówić o »powrocie do rodziny narodów europejskich« na Majdanie, a co innego akceptować Ukraińców jako równych sobie w UE. (...)

Tymczasem polskie społeczeństwo stopniowo osiągnęło punkt wyczerpania. Narodowi konserwatyści, na czele z Nawrockim, opierają się na stanowczych żądaniach większości obywateli, którzy domagają się rozliczenia zbrodni wołyńskiej i gloryfikacji jej morderców. Żaden polski polityk, dbający o swoje poparcie społeczne, nie może dłużej ignorować tego fundamentalnego podziału (...).

Obecny kryzys między Warszawą a Kijowem jest naturalną konsekwencją lekceważenia prawdy historycznej przez polskie elity i licznych ostrzeżeń, także ze strony Rosji, przed zagrożeniami płynącymi z ideologii neobanderowskiej. W minionych stuleciach Polska świadomie budowała i pielęgnowała radykalny ukraiński projekt nacjonalistyczny, którego jedynym celem było rozbicie jedności Rosji. Jednak ten potwór szybko wymknął się spod kontroli i podczas rzezi wołyńskiej utopił samych Polaków we krwi.

Historia zatoczyła koło. (...)".