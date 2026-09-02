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Prawa autorskie: Fot. obsługa prasowa prezydenta Rosji/ AFPFot. obsługa prasowa...
02 września 2026

Kremlowski terroryzm w Europie. Niemcy ostro wobec Rosji, Putin zaprzecza [POD PROGIEM WOJNY]

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Niemiecki rząd zapowiedział ostre działania wobec Rosji, w odwecie za atak dronów z materiałami wybuchowymi na lotnisko w Lipsku. Jednocześnie pojawiły się doniesienia o kolejnych incydentach, które uprawdopodobniają tezę o eskalowaniu przez Kreml hybrydowej wojny z Zachodem.

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Zamknięcie konsulatu w Bonn oraz rozwiązanie umowy, na mocy której w Berlinie funkcjonuje tzw. Dom Rosyjski, do tego ostrzejsze kontrole wjazdowe dla obywateli Rosji i propozycja nowych sankcji europejskich wobec Rosji. Takie działania zapowiedzieli 2 września niemieccy politycy. We wtorkowe popołudnie oficjalnie ogłosili wreszcie to, co od dawna wydawało się oczywiste:

„Rząd niemiecki doszedł do wniosku, że Rosja ponosi odpowiedzialność za atak hybrydowy w Lipsku 4 sierpnia” – powiedział Alexander Dobrindt, minister spraw wewnętrznych Niemiec.

Europejscy politycy z innych państw, w tym polski rząd, oraz najwyżsi urzędnicy UE zareagowali wyrazami solidarności wobec Niemiec. Natomiast Kreml po raz kolejny zaprzeczył udziałowi Rosji w ataku na lipskie lotnisko i zapowiedział odpowiedź na tę „antyrosyjską akcję Berlina”, jak nazwała reakcję Niemców Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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