Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo... Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo...

Zaloguj się, aby zapisać na później 19 września 2026 Polował po alkoholu i znęcał się nad jeleniem. Co dalej z „królem kłusowników”? Regina Skibińska przeczytasz w 4 minuty Sąd nakazał prokuraturze wrócić do sprawy prominentnego myśliwego, profesora medycyny Pawła P., związanego ze środowiskiem Radia Maryja. P. jest podejrzany o polowanie na zwierzęta w okresie ochronnym oraz o szczególnie okrutne znęcanie się nad upolowanym jeleniem. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo... Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo...

Prokuratura nadal ma prowadzić dochodzenie w sprawie tzw. króla kłusowników – mimo że dwukrotnie je umorzyła. To decyzja Sądu Rejonowego w Płońsku z 15 września, który w uzasadnieniu wskazał błędy, jakie popełniła prokuratura.

Chodzi o sprawę nagłośnioną przez Superwizjer TVN w 2023 roku. Bohaterem reportażu był Paweł P., prominentny myśliwy, były prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, związany ze środowiskiem Radia Maryja. Nagrania z ukrytych kamer zarejestrowały między innymi polowania pod wpływem alkoholu, agresję i znęcanie się nad zwierzętami. Widać, jak jeden z myśliwych znęcał się nad jeleniem ze szczególnym okrucieństwem: kopnął go, a potem dobił, wbijając w zwierzę nóż. Z kontekstu wynikało, że tym myśliwym jest Paweł P. Przy okazji wyszły także mniejsze nieprawidłowości, takie jak niezgłaszanie polowań i nieewidencjonowanie upolowanej zwierzyny. Paweł P. miał także strzelać z jadącego samochodu i blisko skupisk ludzkich.