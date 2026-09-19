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Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Cezary Aszkielo...
19 września 2026

Polował po alkoholu i znęcał się nad jeleniem. Co dalej z „królem kłusowników”?

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Sąd nakazał prokuraturze wrócić do sprawy prominentnego myśliwego, profesora medycyny Pawła P., związanego ze środowiskiem Radia Maryja. P.  jest podejrzany o polowanie na zwierzęta w okresie ochronnym oraz o szczególnie okrutne znęcanie się nad upolowanym jeleniem.

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Prokuratura nadal ma prowadzić dochodzenie w sprawie tzw. króla kłusowników – mimo że dwukrotnie je umorzyła. To decyzja Sądu Rejonowego w Płońsku z 15 września, który w uzasadnieniu wskazał błędy, jakie popełniła prokuratura.

Chodzi o sprawę nagłośnioną przez Superwizjer TVN w 2023 roku. Bohaterem reportażu był Paweł P., prominentny myśliwy, były prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, związany ze środowiskiem Radia Maryja. Nagrania z ukrytych kamer zarejestrowały między innymi polowania pod wpływem alkoholu, agresję i znęcanie się nad zwierzętami. Widać, jak jeden z myśliwych znęcał się nad jeleniem ze szczególnym okrucieństwem: kopnął go, a potem dobił, wbijając w zwierzę nóż. Z kontekstu wynikało, że tym myśliwym jest Paweł P. Przy okazji wyszły także mniejsze nieprawidłowości, takie jak niezgłaszanie polowań i nieewidencjonowanie upolowanej zwierzyny. Paweł P. miał także strzelać z jadącego samochodu i blisko skupisk ludzkich.

O sprawie zrobiło się bardzo głośno, jasne stanowisko wyraził Polski Związek Łowiecki, który skrytykował uwiecznione w reportażu postępowanie. Przez trzy lata od emisji reportażu jednak nic się nie działo i wydawało się, że sprawa w ogóle nie zmierza do pociągnięcia Pawła P. do odpowiedzialności zarówno karnej, jak i dyscyplinarnej w ramach PZŁ. Pisaliśmy o tym w OKO.press:

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Regina Skibińska

Absolwentka prawa, z zawodu dziennikarka, przez wiele lat związana z „Rzeczpospolitą”. Trzykrotna laureatka konkursu dziennikarskiego Polskiej Izby Ubezpieczeń i laureatka Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska w 2023 r. Obecnie freelancerka, pisywała m.in. do „Gazety Wyborczej”, miesięcznika „National Geographic Traveler”, „Parkietu”, Obserwatora Finansowego i Prawo.pl. Po latach mieszkania w Warszawie osiadła z gromadką kotów na Podlasiu.

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