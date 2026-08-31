Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska

Zaloguj się, aby zapisać na później Podcast OKO.press Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Efekt Książula. Influencerzy trzęsą gastronomią [PODCAST] Czy wszyscy restauratorzy boją się Książula? YouTuber chwalący i krytykujący restauracje może sprawić, że do lokalu ustawiają się kolejki. Może też zepsuć jego reputację. Przy okazji rozbił bank wyświetleń. W jaki sposób? 31 sierpnia 2026 Marcel Wandas Wysłuchaj podcastu Pytamy ekspertki i ekspertów, tłumaczymy zawiłości. Posłuchaj podcastu, aby lepiej odnaleźć się w zalewie krzykliwych nagłówków. Nie masz teraz czasu? Ustaw mailowe przypomnienie, aby wrócić do tego materiału. Posłuchaj później Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 3 minuty Skomentuj

To jedna z największych polskich gwiazd obecnych na portalu YouTube. Książulo, czyli urodzony w 1996 roku Szymon Nyczke, który na Youtubie pojawił się w 2012 roku. Próbował różnych rzeczy, jednak największą popularność przyniosło mu recenzowanie lokali gastronomicznych. Chodzi przede wszystkim o niedrogie pizzerie, bary z kebabami, jadłodajnie. Dlatego dla niektórych znak jakości przyznawany przez Książula – czyli „Muala” – może być ważniejsze niż gwiazdki Michelin. Bo przecież częściej sięgniemy po kebaba i pierogi ruskie niż po menu degustacyjne za setki złotych.

To szósty odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Opowiadam w nim o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.

Jaki jest pomysł Książula, jak zbudował swój sukces? Często wybiera lokale najtańsze, najdroższe, a przede wszystkim te najgorzej oceniane. Musiało być „naj”, a często w dopisku do tytułu dużymi literami: tragedia, dramat. Później doszły kolejne pomysły – na przykład na próbowanie wyjątkowo pikantnych potraw, na przykład pizzy, ponoć najostrzejszej w Polsce. Nyczke zabrał się również za recenzowanie lokali należących do znanych osobistości – na przykład Magdy Gessler czy Filipa Chajzera. Jego oceny bywały ostre, widać było, że nie zważa na pozycję osoby stojącej za danym biznesem. Z influencerem liczą się poważne marki, i to nie tylko kulinarne. Krytyczna recenzja hotelu Gołębiewski, gdzie mimo wydanych 5 tysięcy złotych w pokoju nie działała klimatyzacja, skłoniła do reakcji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Książulo znalazł sposób

- Książulo nawiązuje do marek, które już są znane. Jest w stanie wyłapać zjawiska, które mają renomę i dodaje do swoich filmów „przyprawę” zaciekawienia – mówi w podcaście „To trzeba na spokojnie” Anastazja Dębowska, opracowująca strategie dla twórców działających na portalu YouTube.

Nyczke jest jedną z wielu osób zajmujących się kulinariami w mediach społecznościowych. Od lat działa na przykład Maciej Je, który recenzuje knajpy w nieco łagodniejszym stylu i również wykręca setki tysięcy wyświetleń swoich filmów. W poszczególnych miastach popularność zyskują lokalni influencerzy – na przykład Maro Kafaro, który w Krakowie testował niewielkie jadłodajnie, bary i budki z fast foodem. Dziś w centrum Krakowa zarządza przestrzenią, gdzie w food truckach i na stoiskach wystawiają się restauratorzy. Są też szefowie kuchni, którzy pracują na swoją reputację i promują swoją działalność na Instagramie i Tik Toku – na przykład Wujek Paolo, do którego pizzerii w niewielkiej, pomorskiej Redzie zjeżdżają goście z całej Polski. Wreszcie gastronomia staje się tematem memów – na przykład na koncie Concept talerzykowy na Instagramie.

- Nie lubię tej formy przekazu, ona bywa męcząca, tworzona pod algorytmy – mówi nam Hanna Pawlik – Sroczyńska, twórczyni profilu, gdzie z ironią komentuje absurdy polskiej gastronomii. Jak jednak dodaje, amatorzy powinni mieć prawo do oceniania lokali z jedzeniem. W końcu są ich odbiorcami.

- Z jednej strony to też pozytywne zjawisko. Wymaga pilnowania podstawowych standardów. Z drugiej, niektórzy właściciele lokali mówią wprost, że dochodzi do patologicznych sytuacji, kiedy twórcy internetowi, niekoniecznie zasięgowi, domagają się na przykład jedzenia za darmo – dodaje Paulina Nawrocka, dziennikarka radiowa i kulinarna, twórczyni podcastu i profilu „Zabawy jedzeniem” oraz „Kraków Food Podcast”.

„Muala” to szansa dla wielu lokali, niektóre padają jednak ofiarami tego sukcesu i nie mogą poradzić sobie z napływem nowych klientów, a czasem i odpływem starych. Efekt Książula jest jednak faktem.

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Skomentuj Google News Wydrukuj Gospodarka gastronomia Książulo YouTube Marcel Wandas Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach. Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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