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Prawa autorskie: Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.plFot. Grzegorz Skowro...
15 września 2026

Kto ma gorzej: chłopcy czy dziewczynki? Polska szkoła nie wyrównuje szans, a podtrzymuje stereotypy

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Chłopcy to albo matematyczni czempioni, albo funkcjonalni analfabeci. A dziewczyny mają ponadprzeciętne umiejętności w rozumieniu tekstu, ale wciąż nie radzą sobie z naukami ścisłymi. Czy da się rozmawiać o różnicach między uczennicami i uczniami bez uproszczeń i retoryki „wojny płci”? Wnioski po PISA 2025

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Dziewczyny biją chłopaków o dwie klasy w rozumieniu tekstu czytanego, a 15-latkowie wyraźnie wyprzedzają swoje koleżanki w kompetencjach matematycznych – takie wyniki PISA 2025 powinny być alarmujące.

Choć od początku prowadzenia standaryzowanych testów różnice w kompetencjach pomiędzy płciami były widoczne, to jednak w ciągu 25 lat badań, które dla wielu krajów są podstawą do korekt w systemach edukacji, obie grupy, zamiast się zbliżać, coraz mocniej oddalają się od siebie. To oznacza, że środowisko, w którym się uczą, nie sprzyja wyrównywaniu szans.

Polska była wyjątkiem, ale już nie jest.

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Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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