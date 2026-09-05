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Prawa autorskie: FOT. PRZEMYSŁAW SKRZYDŁO / Agencja Wyborcza.plFOT. PRZEMYSŁAW SKRZ...
05 września 2026

Kto chce schudnąć, a nie ma za dużo pieniędzy? Są dobre wieści

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Wprowadzenie nowej klasy leków na otyłość zrewolucjonizowało medycynę. Leki te jednak są nadal drogie i dostępne głównie dla zamożnych. Co ma zrobić przeciętny człowiek, który chce zrzucić kilogramy? Spieszymy donieść: jest światełko w tunelu

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Otyłość jest chorobą, ale nadal przedstawia się ją często jako wyraz braku silnej woli. Wystarczy mniej jeść, wystarczy się ruszać, a osoby z nadwagą tego najwyraźniej nie robią.

Gdyby nadwaga była problemem braku silnej woli, trzeba by uznać, że nie ma jej prawie połowa ludzi na świecie. Według danych WHO (za 2022 rok, od tego czasu statystyki jedynie urosły) zbędne kilogramy nosiło 2,5 miliarda mieszkańców planety, jakieś 43 procent.

W rekordowych pod tym względem Stanach Zjednoczonych i Meksyku jest ich aż 75 procent. Niewiele lepiej jest w większości krajów Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie nadwagę ma około dwóch trzecich populacji. Lepiej wypada na tym tle Europa, ale i tak przeciętnie zrzucić kilogramy powinna ponad połowa jej mieszkańców. W Polsce to około 57 procent populacji.

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Zdrowie

otyłość

Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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