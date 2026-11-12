Kto po Trumpie? Pokazujemy nowych kandydatów [Korespondencja z USA]

Vance już wystawia Trumpowi rachunek za wojnę. U Demokratów coraz więcej uwagi przyciąga Jon Ossoff, którego trzeba namawiać do prezydentury. Obok dawnych faworytów pojawiają się politycy, którzy potrafią wygrywać tam, gdzie ich partia zwykle przegrywa.

Pierwszeństwo mają zwycięzcy. Demokraci nie spodziewali się aż takiego sukcesu. Odzyskali większość w obu izbach Kongresu, a wybory do Senatu wygrali również w stanach od lat uchodzących za republikańskie twierdze. Mają już dość mandatów, by hamować autorytarne zapędy prezydenta. Trudniej ocenić, czy Amerykanie zechcą za dwa lata powierzyć im także Biały Dom.