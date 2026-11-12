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Prawa autorskie: Foto Andrew Harnik /GETTY IMAgencja GazetaES NORTH Getty Images via AFPFoto Andrew Harnik /...
12 listopada 2026

Kto po Trumpie? Pokazujemy nowych kandydatów [Korespondencja z USA]

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Vance już wystawia Trumpowi rachunek za wojnę. U Demokratów coraz więcej uwagi przyciąga Jon Ossoff, którego trzeba namawiać do prezydentury. Obok dawnych faworytów pojawiają się politycy, którzy potrafią wygrywać tam, gdzie ich partia zwykle przegrywa.

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Pierwszeństwo mają zwycięzcy. Demokraci nie spodziewali się aż takiego sukcesu. Odzyskali większość w obu izbach Kongresu, a wybory do Senatu wygrali również w stanach od lat uchodzących za republikańskie twierdze. Mają już dość mandatów, by hamować autorytarne zapędy prezydenta. Trudniej ocenić, czy Amerykanie zechcą za dwa lata powierzyć im także Biały Dom.

Morgan Jackson, doradca Roya Coopera, zdobywcy mandatu senatorskiego dla Demokratów w Karolinie Północnej, przestrzegał: „Nie mylmy ich porażki z naszym zwycięstwem”.

Poparcie dla opozycji mogło wynikać przede wszystkim z chęci powstrzymania Trumpa. Przy tak dużej przewadze Demokratów trudno ocenić, w jakim stopniu poszczególni kandydaci zawdzięczają swoje zwycięstwa własnym zaletom. Warto porównać ich wyniki z poparciem dla partyjnych kolegów startujących tego samego dnia w tym samym stanie, sprawdzić, gdzie zdołali przekonać republikańskich wyborców i czy pomogli innym demokratom zdobyć mandaty.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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