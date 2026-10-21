Łętowska o TK: „Gęba rusznica” kontra totalna obstrukcja. Sędziowie wzięci w jasyr?
Toczy się dyskurs polityczny na zasadzie „ty głupi, nie, ty głupi”, „ja zdrajca? nie, ty zdrajca” i tak się tłuką dwa obozy. Nieszczęściem jest to, że za zakładników wzięli sędziów Trybunału – mówi nam prof. Ewa Łętowska. A jednak wskazuje na scenariusze powrotu TK do pracy, w tym jeden zaskakujący
Piotr Pacewicz, OKO.press: Widziała Pani Profesor jak Bogdan Święczkowski stoi przed drzwiami do części sędziowskiej Trybunału Konstytucyjnego tarasując – jak jakiś ochroniarz – drogę Maciejowi Berkowi?
Prof. Ewa Łętowska, pierwsza polska RPO, sędzia NSA (1999-2002) i TK (2002-2011): Widziałam, należałoby z tego zrobić plakat jako ilustrację politycznej przemocy w czystej postaci.
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