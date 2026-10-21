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Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski, Agencja Wyborcza.plFot. Robert Kowalews...
21 października 2026

Łętowska o TK: „Gęba rusznica” kontra totalna obstrukcja. Sędziowie wzięci w jasyr?

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Toczy się dyskurs polityczny na zasadzie „ty głupi, nie, ty głupi”, „ja zdrajca? nie, ty zdrajca” i tak się tłuką dwa obozy. Nieszczęściem jest to, że za zakładników wzięli sędziów Trybunału – mówi nam prof. Ewa Łętowska. A jednak wskazuje na scenariusze powrotu TK do pracy, w tym jeden zaskakujący

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Piotr Pacewicz, OKO.press: Widziała Pani Profesor jak Bogdan Święczkowski stoi przed drzwiami do części sędziowskiej Trybunału Konstytucyjnego tarasując – jak jakiś ochroniarz – drogę Maciejowi Berkowi?

Postawny mężczyzna stoi w rozkroku przed drzwiami jakiegoś urzędu
Prezes TK Bogdan Świeczkowski blokuje wejście do części sędziowskiej Trybunału, 14 października 2026. Na zdjęciu czworo sędziów TK: Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, idzie Krystian Markiewicz, pod ścianą Marcin Dziurda. Przysięgę w Pałacu Prezydenckim złożyła tylko sędzia Bentkowska. Kadr z TVN24

Prof. Ewa Łętowska, pierwsza polska RPO, sędzia NSA (1999-2002) i TK (2002-2011): Widziałam, należałoby z tego zrobić plakat jako ilustrację politycznej przemocy w czystej postaci.

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Krystian Markiewicz

Maciej Berek

Maciej Taborowski

Magdalena Bentkowska

Marcin Dziurda

Sławomir Patyra

Na zdjęciu Piotr Pacewicz
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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