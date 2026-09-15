Prawa autorskie: Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Roman Rogalski ... Prawa autorskie: Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Roman Rogalski ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 września 2026 Lex Smród. Rząd chce pomóc fermom przemysłowym, odbierając prawa mieszkańcom wsi Szymon Bujalski przeczytasz w 5 minut Sejm przyspiesza prace nad ustawą nazwaną przez jej przeciwników Lex Smród. Ma chronić rolników przed pozwami ze strony mieszkańców wsi. Eksperci alarmują, że najbardziej skorzysta na tym wielki przemysł, a stracą zwykli ludzie, których prawo do sądu zostanie skrajnie ograniczone. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Roman Rogalski ... Prawa autorskie: Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Roman Rogalski ...

Inwestorzy w małej wsi w gminie Warta chcą zbudować i fermę drobiu, i chlewnię. Mieszkańcy wsi Zadąbrowie-Rudunek protestują. Tłumaczą, że ich miejscowość ma zwartą zabudową mieszkaniową i małą powierzchnią. Nie ma w niej miejsca na tak intensywną hodowlę.

„Wśród głównych obaw protestujący wymieniają przede wszystkim intensywny odór oraz hałas, które ich zdaniem uniemożliwią codzienne funkcjonowanie i odbiorą komfort życia. Wskazują również na ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby, a także na potencjalną plagę szkodników, takich jak gryzonie czy owady” – wylicza Latarnik Kaliski. Wśród podnoszonych przez mieszkańców wątków wymienia też drastyczny spadek wartości nieruchomości oraz uszkodzenia lokalnych dróg przez ciężarówki.