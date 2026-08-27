Lex szarlatan. Cała prawda o ustawie przeciwko pseudomedycynie i pseudomedykom

Dlaczego Nawrocki utopił lex szarlatan?
Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która miała chronić ludzi przed szarlatanami. Do odrzucenia ustawy wzywały prezydenta środowiska alt medu (medycyny alternatywnej), w tym Jerzy Zięba, stowarzyszenia przedsiębiorców i Konfederacja. Tymczasem coraz częściej słyszymy o osobach pokrzywdzonych przez ludzi, którzy rzekomo „leczą” raka cieciorką lub imbirem.
W najnowszym odcinku Programu Politycznego Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak sprawdzają, czy argumenty przeciwko ustawie miały sens. Na czyją przychylność tak naprawdę liczy Nawrocki, nie podpisując tej ustawy?
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.
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