Lex szarlatan. Cała prawda o ustawie przeciwko pseudomedycynie i pseudomedykom

Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która miała chronić ludzi przed szarlatanami. Do odrzucenia ustawy wzywały prezydenta środowiska alt medu (medycyny alternatywnej), w tym Jerzy Zięba, stowarzyszenia przedsiębiorców i Konfederacja. Tymczasem coraz częściej słyszymy o osobach pokrzywdzonych przez ludzi, którzy rzekomo „leczą” raka cieciorką lub imbirem.