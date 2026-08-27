0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: - YouTube - YouTube
Wideo

Lex szarlatan. Cała prawda o ustawie przeciwko pseudomedycynie i pseudomedykom

Dlaczego Nawrocki utopił lex szarlatan?

Google News

Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która miała chronić ludzi przed szarlatanami. Do odrzucenia ustawy wzywały prezydenta środowiska alt medu (medycyny alternatywnej), w tym Jerzy Zięba, stowarzyszenia przedsiębiorców i Konfederacja. Tymczasem coraz częściej słyszymy o osobach pokrzywdzonych przez ludzi, którzy rzekomo „leczą” raka cieciorką lub imbirem.

W najnowszym odcinku Programu Politycznego Dominika Sitnicka i Agata Szczęśniak sprawdzają, czy argumenty przeciwko ustawie miały sens. Na czyją przychylność tak naprawdę liczy Nawrocki, nie podpisując tej ustawy?

Google NewsWydrukuj

Władza

Zdrowie

Karol Nawrocki

alt med

Jerzy Zięba

lex szarlatan

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Patrycja Tarkiewicz

Kamerzystka, montażystka, reżyserka, producentka oraz motion designerka w OKO.press. Niewidoczna „twarz” Programu Politycznego. Twórczyni animowanych explainerów.

Komentarze

Nasze tematy