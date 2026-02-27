Prawa autorskie: sędzia sędzia Prawa autorskie: sędzia sędzia

27 lutego 2026

Lista 15 sędziów do KRS rekomendowanych przez niezależnych sędziów [NAZWISKA] Tę listę popierają też stowarzyszenia, które broniły wolnych sądów. M.in. stowarzyszenia sędziów rodzinnych, administracyjnych, Themis, Iustitia. Mariusz Jałoszewski

Tę listę kandydatów ujawniono na stronie Forum Współpracy Sędziów. Zrobiono to po uchwaleniu w piątek 27 lutego w Sejmie przez rządzącą koalicję uchwały ws. wyborów sędziowskiej części KRS.

Z tej uchwały wynika, że posłowie Koalicji wybiorą do KRS sędziów wskazanych przez środowisko sędziów. Mają oni być wskazani przez samorządy sędziowskie, czyli przez Zgromadzenia Sędziów, które mają się odbyć we wszystkich sądach.

Sędziowie na tych zgromadzeniach mają opiniować wszystkich kandydatów do KRS. I powiedzą kogo rekomendują. A posłowie koalicji rządzącej w swoim głosowaniu ich wybiorą. Dzięki temu ma być zmniejszona wadliwość wyboru 15 członków-sędziów do KRS przez Sejm. Ta wadliwość wynika z tego, że wybory odbywają się według zasad uchwalonych przez PiS, które zakwestionowały ETPCz i TSUE.

Rząd Tuska pierwotnie planował, że sędziowską części Rady wybiorą w wyborach sędziowie. Ale jego ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dlatego wdrażany jest plan B. Odnowiona KRS ma zastąpić w maju 2026 roku nielegalną neo-KRS, której kończy się kadencja. Dlatego Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił nabór kandydatów do Rady.

Lista sędziów popieranych przez te stowarzyszenia jest ostatnia, które zostały wcześniej.

Na ich liście jest 15 sędziów. Są na niej raczej nazwiska mniej znanych sędziów. Najbardziej znani z tej listy są sędziowie Bartłomiej Starosta i Monika Frąckowiak, którzy za władzy PiS angażowali się w obronę wolnych sądów, za co spadły na nich represje. Na liście jest też legalny sędzia SN Dariusz Zawistowski. To były przewodniczący starej, legalnej KRS, którą PiS łamiąc Konstytucję rozwiązał w 2018 roku w trakcie kadencji. Zawistowski był też ostatnim legalnym prezesem Izby Cywilnej SN.

Lista ta odzwierciedla cały przekrój polskich sądów. Są na nich przedstawiciele sądów rejonowych (jest ich najwięcej), okręgowych i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i wojskowych. Co jest zgodne z przepisami Konstytucji, która nakazuje, by w KRS byli przedstawiciele wszystkich rodzajów sądów. Obecna neo-KRS tego wymogu nie spełnia. Więcej o kandydatach rekomendowanych przez Iustitię piszemy dalej.

Wcześniej swoje listy kandydatów ogłosiły stowarzyszenia sędziów, którzy wysoko awansowali za władzy PiS.

To głównie neo-sędziowie, byli prezesi sądów z rekomendacji resortu Ziobry, byli rzecznicy dyscyplinarni, czy sędziowie, którzy pracowali na delegacji w resorcie Ziobry. To beneficjenci jego „reform”. Wielu z nich to tzw. sędziowie pałacowi.

Te listy nie odzwierciedlają pełnego spektrum sądów i są na nich głównie osoby, które zajęły stanowiska na najwyższych szczeblach sądów. Czyli jest tam mała reprezentacja tzw. sędziów liniowych.

Taką listę zgłosiło Stowarzyszenie Sędziów RP skupiające neo-sędziów z Warszawy i Krakowa. Na tej liście są byli prezesi sądów, czy byli rzecznicy dyscyplinarni. Jest też na niej były główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab, który odpowiada za masowe represje wobec sędziów za władzy PiS.

Lista Sędziów RP liczy 12 osób i jak ujawniliśmy w OKO.press podpisy poparcia dla tych sędziów zbierano po mszach, w podkrakowskim kościele w Czułowie. Do głosowania zachęcał miejscowy proboszcz, bo to sędziowie „patrioci” i trzeba im pomóc.

Drugą listę z 15 kandydatami zgłosiło stowarzyszenie Prawnicy dla Polski.

Kieruje nim były wiceminister w rządzie PiS, sędzia Łukasz Piebiak, główna postać w aferze hejterskiej. Sam też kandyduje. Na liście jest były zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik (odpowiada za represje wobec sędziów) i związany z ultrakatolickim Ordo Iuris, neo-sędzia SN Paweł Czubik. Neo-sędzia SN kandyduje też na stanowisko I prezesa SN.

Na tej liście jest jeszcze były rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak i sędzia Jarosław Dudzicz ze Słubic, członek neo-KRS I kadencji. Jest on autorem antysemickiego wpisu w internecie. Ponadto na liście Prawników dla Polski są byli prezesi sądów, byli lokalni rzecznicy dyscyplinarni i sędziowie, którzy pracowali na delegacji w ministerstwie sprawiedliwości.

Jak ujawniliśmy w OKO.press podpisy pod tą listą zbiera poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Robi to w biurze poselskim w Poznaniu.

Trzecia zgłoszona lista reklamowana jest jako sędziów „obywatelskich”.

Ale to tylko zasłona dymna. Jest na niej 4 neo-sędziów. To neo-sędzia SN Maria Szczepaniec, wiceprzewodniczący neo-KRS Stanisław Zdun, neo-sędzia NSA Anna Dalkowska (członkini neo-KRS i była zastępczyni Ziobry) oraz neo-sędzia Kamila Borszowska-Moszowska, była rzecznik dyscyplinarna ze Świdnicy. Start w wyborach do KRS rozważał też neo-sędzia SN Kamil Zaradkiewicz, ale nie ma pewności czy wystartuje.

Sejm sędziowską KRS może wybrać w kwietniu 2026 roku.

Na zdjęciu u góry sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda Monika Frąckowiak. Kandyduje do odnowionej KRS. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Legalny sędzia SN Dariusz Zawistowski. Kandyduje do odnowionej KRS. Fot. Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl.

Kto jest na liście opublikowanej przez Forum Współpracy Sędziów?

Na liście są sami legalni sędziowie. To sędziowie:

Bartłomiej Starosta z Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Jest członkiem Iustitii. Za obronę praworządności był ścigany przez rzeczników dyscyplinarnych Ziobry. Miał kilka bezpodstawnych dyscyplinarek. Prokuratura zbierała też o nim informacje przy pomocy oprogramowania Hermes. Sędzia Starosta od początku śledził prace i obrady nielegalnej neo-KRS. Ma bodaj największą w Polsce wiedzę o konkursach na sędziowskie awanse i o tym, kogo awansował ten nielegalny organ. Starosta był też tzw. kandydatem kamikadze. Startował w konkursach neo-KRS, by potem wykazać, że nie są one konkurencyjne i transparentne.

z Sądu Rejonowego w Sulęcinie. Jest członkiem Iustitii. Za obronę praworządności był ścigany przez rzeczników dyscyplinarnych Ziobry. Miał kilka bezpodstawnych dyscyplinarek. Prokuratura zbierała też o nim informacje przy pomocy oprogramowania Hermes. Sędzia Starosta od początku śledził prace i obrady nielegalnej neo-KRS. Ma bodaj największą w Polsce wiedzę o konkursach na sędziowskie awanse i o tym, kogo awansował ten nielegalny organ. Starosta był też tzw. kandydatem kamikadze. Startował w konkursach neo-KRS, by potem wykazać, że nie są one konkurencyjne i transparentne. Wojciech Buchajczuk z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Jest wiceprezesem Iustitii do spraw finansowych. Jest jednym z sędziów, który dostał nominację do sądu wyższej instancji, ale jego powołania odmówił prezydent Andrzej Duda. Sędzia złożył za to skargę do ETPCz i czeka na wyrok. Miał nominację jeszcze starej KRS do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Monika Frąckowiak z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Od samego początku władzy PiS broniła wolnych sądów. Za co spadły na nią represje. Miała kilka dyscyplinarek. Była jednym z celów afery hejterskiej. Prokuratura zbierała o niej informacje przy pomocy programu Hermes. Po upadku władzy PiS została prezeską Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Związana jest też z europejskim stowarzyszeniem sędziów MEDEL.

z Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Od samego początku władzy PiS broniła wolnych sądów. Za co spadły na nią represje. Miała kilka dyscyplinarek. Była jednym z celów afery hejterskiej. Prokuratura zbierała o niej informacje przy pomocy programu Hermes. Po upadku władzy PiS została prezeską Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda. Związana jest też z europejskim stowarzyszeniem sędziów MEDEL. Beata Donhoffner-Grodzicka z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Jest w zarządzie stowarzyszenia sędziów Themis.

z Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia. Jest w zarządzie stowarzyszenia sędziów Themis. Karolina Bąk-Lasota z Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.

z Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Ewa Żołnierczuk-Dec z Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

z Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Magdalena Kierszka z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jest też sędzią dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

Katarzyna Zawiślak z Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sławomir Cilulko z Sądu Okręgowego w Białymstoku. Jest wiceprezesem tego sądu.

z Sądu Okręgowego w Białymstoku. Jest wiceprezesem tego sądu. Edyta Jefimko z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ewa Mierzejewska z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Agnieszka Kobylińska-Bortkiewicz z Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

z Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Dariusz Zawistowski z Sądu Najwyższego. To ostatni przewodniczący starej, legalnej KRS, którą w 2018 roku rozwiązał PiS. Zawistowski jest sędzią SN Izby Cywilnej. I do 2022 roku był prezesem tej Izby. Pracę w sądach zaczynał na Dolnym Śląsku. Do SN trafił z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W SN wykonywał wyroki ETPCz i TSUE ws. polskich sądów.

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Kierowane przez nią stowarzyszenie angażowało się mocno w obronę praworządności. A ona sama wykonywała w NSA wyroki ETPCz i TSUE ws. polskich sądów.

z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. Kierowane przez nią stowarzyszenie angażowało się mocno w obronę praworządności. A ona sama wykonywała w NSA wyroki ETPCz i TSUE ws. polskich sądów. Jarosław Łuczaj z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Głośno było o nim gdy wydał zabezpieczenie ws. kopalni w Turowie; za co za władzy PiS był atakowany przez prawicę.

Sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie Bartłomiej Starosta. Kandyduje do KRS. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka. Kandyduje do o0dnowionej KRS. Fot. Mariusz Jałoszewski.