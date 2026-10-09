Literacka Nagroda Nobla 2026 dla Anne Carson. Krakersy i spacer po lesie

Carson od lat była wymieniana w gronie faworytów do nagrody. Mogła więc spodziewać się tego telefonu. Tymczasem w wywiadzie udzielonym tuż po ogłoszeniu nagrody, zapytana o to, co robiła w chwili ogłoszenia nazwiska laureatki, odpowiedziała:

„Jem krakersy i piję herbatę, na razie nic dramatycznego. Wciąż jest ranek, więc siedziałam w kuchni, czytałam London Review of Books i piłam herbatę, a potem zauważyłam, że podłoga wymaga zamiatania, więc poderwałam się, żeby to zrobić. Potem zaczęły się te wszystkie telefony, które ciągle wyłączałam, bo zawsze wyłączam telefon, kiedy dzwoni” — powiedziała. Dodała, że w ramach świętowania nagrody pójdzie z mężem na spacer do lasu, żeby nie musieć odbierać telefonu.