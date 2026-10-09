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Prawa autorskie: Fot. Dimitrios Kambouris / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / AFPFot. Dimitrios Kambo...
09 października 2026

Literacka Nagroda Nobla 2026 dla Anne Carson. Krakersy i spacer po lesie

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Carson od lat była wymieniana w gronie faworytów do nagrody. Mogła więc spodziewać się tego telefonu. Tymczasem w wywiadzie udzielonym tuż po ogłoszeniu nagrody, zapytana o to, co robiła w chwili ogłoszenia nazwiska laureatki, odpowiedziała:

„Jem krakersy i piję herbatę, na razie nic dramatycznego. Wciąż jest ranek, więc siedziałam w kuchni, czytałam London Review of Books i piłam herbatę, a potem zauważyłam, że podłoga wymaga zamiatania, więc poderwałam się, żeby to zrobić. Potem zaczęły się te wszystkie telefony, które ciągle wyłączałam, bo zawsze wyłączam telefon, kiedy dzwoni” — powiedziała. Dodała, że w ramach świętowania nagrody pójdzie z mężem na spacer do lasu, żeby nie musieć odbierać telefonu.

Ta narracja mogłaby wydawać się kokieterią komuś, kto nie zna specyfiki twórczości Anne Carson.

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Anne Carson

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Na zdjęciu Małgorzata Majewska
Małgorzata Majewska

Językoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka komunikacji w relacjach i autorka książek o języku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się analizą tego, jak słowa ujawniają emocje, budują więź lub prowadzą do konfliktów. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej przyglądała się m.in. terapiom rodzin i komunikacji w związkach. Jest autorką książek „Mówię, więc jestem” oraz „Zacznij mówić własnym głosem”, poświęconych językowi uzależnienia i współuzależnienia. Prowadzi również kanał YouTube „Między zdaniami”, w którym w przystępny sposób opowiada o psychologicznych aspektach języka.

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