Prawa autorskie: Fot. Oscar DEL POZO / AFP Fot. Oscar DEL POZO ... Prawa autorskie: Fot. Oscar DEL POZO / AFP Fot. Oscar DEL POZO ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 października 2026 Dodaj nas w Google Hiszpania wrze po śmierci Maricarmen. Spór lokatorzy kontra rentierzy zdecyduje o wyniku wyborów Anton Ambroziak przeczytasz w 8 minut Gdy tradycyjna polityka zawodzi, ludzie wychodzą na ulice. Czy protesty w Hiszpanii zmienią krajobraz polityczny w kraju, a może przerodzą się w nowy ruch przeciwko elitom, który rozleje się na całą Europę? Pytamy politologa dr Javiera Carbonella Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Oscar DEL POZO / AFP Fot. Oscar DEL POZO ... Prawa autorskie: Fot. Oscar DEL POZO / AFP Fot. Oscar DEL POZO ...

8 października w szpitalu zmarła María del Carmen Abascal, 87-latka eksmitowana przed dwoma tygodniami z madryckiego mieszkania. Gdy cały budynek wykupił fundusz inwestycyjny, nie było jej stać na opłacenie horrendalnie wysokiego czynszu, który wprowadził nowy właściciel. Jej historia zatrzęsła całą sceną polityczną i zmobilizowała ludzi do buntu. O sytuacji w Hiszpanii rozmawiamy z Javierem Carbonellem, doktorem politologii, analitykiem politycznym w European Policy Centre.

Anton Ambroziak, OKO.press: 87-letnia mieszkanka Madrytu, zwana powszechnie Maricarmen, zostaje eksmitowana, przez cały kraj przetacza się fala masowych protestów, a premier Sanchez centrolewicowego rządu rozpisuje przedterminowe wybory. I to wszystko wydarza się w zaledwie dwa tygodnie. Skąd to trzęsienie?