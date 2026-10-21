Prawa autorskie: Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Stanczak... Prawa autorskie: Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Stanczak...

Zaloguj się, aby zapisać na później 21 października 2026 Dodaj nas w Google Wyrok dla Majtczaka: Osiem lat za tragedię na A1. Kara maksymalna, ale „nieadekwatna do winy” Marcel Wandas przeczytasz w 6 minut Sebastian Majtczak, sprawca drogowej tragedii, który przed wymiarem sprawiedliwości próbował uciec aż do Dubaju, został skazany na maksymalny wymiar kary, o który wnioskowała prokuratura. O więcej nie mogła. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Stanczak... Prawa autorskie: Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.pl Fot. Tomasz Stanczak...

W wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Martyna, Patryk i ich pięcioletni syn Oliwier wracali z wakacji autostradą A1. Na trasie w ich samochód Kia uderzyło BMW pędzące z prędkością pomiędzy 319 a 325 km/h. To oficjalne ustalenia śledczych badających tę sprawę.

Znajdujący się za kierownicą Kia Patryk nie miał czasu na reakcję. Zeznania innych kierowców, którzy jechali tego wieczoru autostradą, są zgodne — obok nich coś przemknęło, ale przez chwilę trudno było powiedzieć, co to było. To przez szok wywołany prędkością osiąganą przez BMW. Samochód z trzyosobową rodziną w środku stanął w płomieniach, a podróżujący nim zginęli na miejscu.