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Prawa autorskie: Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Wyborcza.plFot. Tomasz Stanczak...
21 października 2026

Wyrok dla Majtczaka: Osiem lat za tragedię na A1. Kara maksymalna, ale „nieadekwatna do winy”

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Sebastian Majtczak, sprawca drogowej tragedii, który przed wymiarem sprawiedliwości próbował uciec aż do Dubaju, został skazany na maksymalny wymiar kary, o który wnioskowała prokuratura. O więcej nie mogła.

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W wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła trzyosobowa rodzina. Martyna, Patryk i ich pięcioletni syn Oliwier wracali z wakacji autostradą A1. Na trasie w ich samochód Kia uderzyło BMW pędzące z prędkością pomiędzy 319 a 325 km/h. To oficjalne ustalenia śledczych badających tę sprawę.

Znajdujący się za kierownicą Kia Patryk nie miał czasu na reakcję. Zeznania innych kierowców, którzy jechali tego wieczoru autostradą, są zgodne — obok nich coś przemknęło, ale przez chwilę trudno było powiedzieć, co to było. To przez szok wywołany prędkością osiąganą przez BMW. Samochód z trzyosobową rodziną w środku stanął w płomieniach, a podróżujący nim zginęli na miejscu.

To ostateczna i pewna wersja zdarzeń z 16 września 2023 roku. Początkowo dla służb nie było jednak jasne, jak doszło do zdarzenia. Oba samochody — spalona Kia i BMW z uszkodzoną maską — stały w odległości około 200 metrów od siebie. Dziś wiemy, że BMW zakończyło swój rajd niemal pół kilometra od miejsca zderzenia.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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