Ustawa o zawodzie psychoterapeuty wraca do Sejmu. Czy to koniec środowiskowych sporów?
W trakcie konsultacji społecznych do projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty zgłoszono aż 7575 opinii. To drugi wynik wśród projektów poddanych sejmowym e-konsultacjom w zestawieniu z kwietnia 2025 r. Więcej uwag zgłoszono jedynie w sprawie obowiązkowych badań myśliwych.
Sławomir Zagórski, OKO.press: Rozmawialiśmy w tym składzie ponad rok temu. Pewnie trochę na wyrost zatytułowałem wówczas tę rozmowę „Psychoterapeuci o krok od ustawy o swoim zawodzie”, tymczasem ustawy nie ma do dziś. Dlaczego to tak długo trwa?
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Anna Grzelka*: To regulacja skomplikowanego zawodu, który nie doczekał się ustawy zawodowej mimo starań środowiska czynionych od ponad 30 lat. Prace wymagają wielu uzgodnień i dużej ostrożności.
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