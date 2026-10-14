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Prawa autorskie: Rys. Iga Kucharska / OKO.pressRys. Iga Kucharska /...
14 października 2026

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty wraca do Sejmu. Czy to koniec środowiskowych sporów? 

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W trakcie konsultacji społecznych do projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty zgłoszono aż 7575 opinii. To drugi wynik wśród projektów poddanych sejmowym e-konsultacjom w zestawieniu z kwietnia 2025 r. Więcej uwag zgłoszono jedynie w sprawie obowiązkowych badań myśliwych.

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Sławomir Zagórski, OKO.press: Rozmawialiśmy w tym składzie ponad rok temu. Pewnie trochę na wyrost zatytułowałem wówczas tę rozmowę „Psychoterapeuci o krok od ustawy o swoim zawodzie”, tymczasem ustawy nie ma do dziś. Dlaczego to tak długo trwa?

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Anna Grzelka*: To regulacja skomplikowanego zawodu, który nie doczekał się ustawy zawodowej mimo starań środowiska czynionych od ponad 30 lat. Prace wymagają wielu uzgodnień i dużej ostrożności.

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Na zdjęciu Sławomir Zagórski
Sławomir Zagórski

Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia.

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