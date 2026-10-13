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13 października 2026

Miał planować zamach na premiera i szefa MON. W sieci straszył Ukraińcami i „mordowaniem dzieci”

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To Krzysztof N. „prezes” nieformalnej grupy o nazwie Radykalny Polski Ruch Oporu, został zatrzymany za przygotowania do zamachu na premiera Donalda Tuska – udało nam się nieoficjalnie potwierdzić w dwu niezależnych źródłach. Co to za człowiek i jakie poglądy głosi?

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„Pan Krzysiek nie został zatrzymany, tylko jest obecnie w szpitalu. Bo ma poważne problemy zdrowotne, dlatego nie może teraz odbierać telefonów” – przekonuje Michał Kwiatkowski, określający się mianem „wiceprezesa” organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu.

Kwiatkowski nie chce podać, w którym to wrocławskim szpitalu ma leżeć „prezes”. Twierdzi, że strona ruchu, która akurat teraz przestała działać, „cały czas działa” tylko została tymczasowo „zawieszona” przez Facebook, po zgłoszeniach „lewaków”, a nie działań służb. „Proszę pana, jakby Krzysiek został zatrzymany, to ja bym o tym na pewno wiedział” – 20-kilkuletni Kwiatkowski kilka razy uparcie przekonuje, że prezes tylko zdrowotnie zaniemógł.

Tymczasem OKO.press udało się ustalić w dwu niezależnych źródłach, iż Krzysztof N. vel Krzysztof Harnaś – pod tym pseudonimem jest znacznie bardziej znany w sieci – tytułujący się prezesem organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu, został zatrzymany w sprawie planowanych zamachów na Donalda Tuska i Władysława Kosiniak-Kamysza. Gdy zadzwoniłem ponownie, by zapytać Michała Kwiatkowskiego, dlaczego kłamał w tej sprawie, przerwał połączenie.

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Władysław Kosiniak - Kamysz

Donald Tusk

Ministerstwo Obrony Narodowej

Radykalny Polski Ruch Oporu

zamach

zatrzymanie

Krzysztof Boczek

Ślązak, z pierwszego wykształcenia górnik, potem geograf, fotoreporter, szkoleniowiec, a przede wszystkim dziennikarz, od początku piszący o podróżach i rozwoju, a od kilkunastu lat głównie o służbie zdrowia i mediach. Zaczynał w Gazecie Wyborczej w Katowicach, potem autor w kilkudziesięciu tytułach, od lat stały współpracownik PRESS, SENS, Goniec.pl. W tym zawodzie ceni niezależność.

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