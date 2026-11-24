Miał załatwić Kralowi dojście do Ziobry. Były agent CBA z zarzutami w sprawie zondacrypto
Były agent CBA Artur Ch. usłyszał 24 listopada zarzuty. Prawdopodobnie dotyczą współpracy z Przemysławem Kralem. Media ujawniały, że skontaktował Krala ze Zbigniewem Ziobro, próbował dla szefa zondacrypto dotrzeć do Przemysława Czarnka i zorganizował słynne spotkanie na Ibizie, w którym uczestniczył Kral i Michał Moskal.
„Artur Ch. usłyszał dzisiaj zarzuty i jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O treści zarzutów prokuratura poinformuje w komunikacie po zakończeniu czynności” — poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.
O tym, że Artur Ch. usłyszy zarzuty w sprawie zondacrytpo, jako pierwszy poinformował TVN już 14 listopada. Nieznana była tylko data, na kiedy Ch. został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. Stacja podawała wówczas również, że śledczy badają wizyty Ch. w Kancelarii Prezydenta oraz w Sejmie i Senacie.
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