Zaloguj się, aby zapisać na później 08 października 2026 Dodaj nas w Google

Mięta czy kminek? Nobel 2026 za wzmacnianie chemicznej asymetrii

Marcin Powęska przeczytasz w 5 minut

Przyroda jest wybredna. Wiele cząsteczek ma dwie lustrzane wersje, ale organizmy korzystają głównie z jednej. Naukowcy od dawna próbują zrozumieć ten wybór. Tegoroczni nobliści pokazali, jak w probówce mała przewaga jednej formy może rosnąć, aż powstanie jej wielokrotnie więcej niż drugiej.

Dodaj nas w Google Skomentuj