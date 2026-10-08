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Prawa autorskie: Fot. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFPFot. ANDREW CABALLER...
08 października 2026

Mięta czy kminek? Nobel 2026 za wzmacnianie chemicznej asymetrii

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Przyroda jest wybredna. Wiele cząsteczek ma dwie lustrzane wersje, ale organizmy korzystają głównie z jednej. Naukowcy od dawna próbują zrozumieć ten wybór. Tegoroczni nobliści pokazali, jak w probówce mała przewaga jednej formy może rosnąć, aż powstanie jej wielokrotnie więcej niż drugiej.

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Nagrodę Nobla z chemii w 2026 roku otrzymali Henri B. Kagan i Kenso Soai „za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej”. Francuski i japoński chemik pokazali, jak reakcja może wzmacniać niewielką przewagę jednej z dwóch lustrzanych form cząsteczki.

  • Kagan wykazał, że skład katalizatora (przyspieszacza reakcji) wcale nie musi przekładać się na skład produktu.
  • Z kolei Soai opracował reakcję, w której produkt przyczynia się do wytwarzania kolejnych cząsteczek swojej własnej odmiany.

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Nauka

chemia

Nobel

Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

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