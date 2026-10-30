Zaloguj się, aby zapisać na później 30 października 2026 Dodaj nas w Google

Miliony na polityków, miliardy na centra danych. Wybory w USA i koszt sztucznej inteligencji

Radosław Korzycki przeczytasz w 10 minut

Pożerające wodę i prąd gigantyczne centra danych to serce błyskawicznie rosnącego sektora sztucznej inteligencji. Kilka dni przed wyborami w USA rosnące jak na drożdżach inwestycje stały się jedną z głównych osi politycznego sporu z milionami lobbystów po jednej stronie, a zwykłymi ludźmi po drugiej. Radosław Korzycki relacjonuje z Kentucky.

Dodaj nas w Google Skomentuj