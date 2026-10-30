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Prawa autorskie: Photo by Heather Diehl / GETTY IMAgencja GazetaES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPPhoto by Heather Die...
30 października 2026

Miliony na polityków, miliardy na centra danych. Wybory w USA i koszt sztucznej inteligencji

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Pożerające wodę i prąd gigantyczne centra danych to serce błyskawicznie rosnącego sektora sztucznej inteligencji. Kilka dni przed wyborami w USA rosnące jak na drożdżach inwestycje stały się jedną z głównych osi politycznego sporu z milionami lobbystów po jednej stronie, a zwykłymi ludźmi po drugiej. Radosław Korzycki relacjonuje z Kentucky.

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Zatrzymuję samochód przy ogrodzeniu na Camp Ground Road na przedmieściach Louisville w Kentucky. Wita nas tablica ostrzegająca przed napięciem 7 000 woltów.

Umówiłem się tu z Danielle „Dani” Ray, która działa w stowarzyszeniu No Data Center 502, grupie próbującej zatrzymać budowę wielkiej serwerowni w przemysłowej części Louisville.

Sprawa z pozoru lokalna, lecz będąca odbiciem znacznie szerszego sporu w USA, który może wpłynąć na wyniki odbywających się tzw. wyborów połówkowych 3 listopada, a te – na koniec trumpizmu.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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