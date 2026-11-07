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Prawa autorskie: Fot. Paweł KisielFot. Paweł Kisiel
07 listopada 2026

Telefon z góry, to minister infrastruktury. Wody Polskie wycofają się z wycinki drzew nad Bystrzycą?

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Wody Polskie jeszcze niedawno twierdziły, że prace na wale przeciwpowodziowym przy Bystrzycy we Wrocławiu wymagają wycinki 678 drzew. Po interwencji wiceministra infrastruktury zapowiadają, że ponownie przyjrzą się projektowi. Ale odstąpienie od wycinki pomnikowych dębów nie jest przesądzone.

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„Presja ma sens” – powtarzają zazwyczaj społecznicy, kiedy po długich bojach z biurokratyczną maszyną władzy uda się odwrócić antyprzyrodnicze działania. Tym razem pod naciskiem ugiął się Wrocławski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW), choć w sprawie kontrowersyjnej inwestycji wzdłuż odcinka Bystrzycy nadal jest wiele znaków zapytania.

Najważniejszy z nich dotyczy tego, czy wycinkę udało się zażegnać na dobre, czy tylko odwlec na rok?

Z wycinką nie wyszło, chcemy dialogu

Sprawa dotyczy inwestycji Wód Polskich o nazwie „Remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000–4+195 w m. Wrocław, os. Janówek”. Chodzi o przebudowę ponad czterokilometrowego odcinka wału na terenie dzielnicy Pracze Odrzańskie, wzdłuż lewego brzegu Bystrzycy, od mostu kolejowego do mostu w ciągu ulicy Janowskiej. To niezabudowany obszar między osiedlami Marszowice a Janówek.

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Na zdjęciu Wojciech Kość
Wojciech Kość

W OKO.press pisze głównie o kryzysie klimatycznym i ochronie środowiska. Publikuje także relacje z Polski w mediach anglojęzycznych: Politico Europe, IntelliNews, czy Notes from Poland. Twitter: https://twitter.com/WojciechKosc

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