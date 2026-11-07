Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 listopada 2026 Dodaj nas w Google Telefon z góry, to minister infrastruktury. Wody Polskie wycofają się z wycinki drzew nad Bystrzycą? Wojciech Kość przeczytasz w 5 minut Wody Polskie jeszcze niedawno twierdziły, że prace na wale przeciwpowodziowym przy Bystrzycy we Wrocławiu wymagają wycinki 678 drzew. Po interwencji wiceministra infrastruktury zapowiadają, że ponownie przyjrzą się projektowi. Ale odstąpienie od wycinki pomnikowych dębów nie jest przesądzone. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel Prawa autorskie: Fot. Paweł Kisiel Fot. Paweł Kisiel

„Presja ma sens” – powtarzają zazwyczaj społecznicy, kiedy po długich bojach z biurokratyczną maszyną władzy uda się odwrócić antyprzyrodnicze działania. Tym razem pod naciskiem ugiął się Wrocławski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW), choć w sprawie kontrowersyjnej inwestycji wzdłuż odcinka Bystrzycy nadal jest wiele znaków zapytania.

Najważniejszy z nich dotyczy tego, czy wycinkę udało się zażegnać na dobre, czy tylko odwlec na rok?

Z wycinką nie wyszło, chcemy dialogu