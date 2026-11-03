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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
03 listopada 2026

Minister Żurek: Prezydent zastosował brutalną siłę, jak z ustawek. A reset ws. TK nie jest możliwy

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„Reset to niebezpieczny pomysł dla demokracji. Co cztery lata będziemy robić reset, bo ktoś przegra wybory i będzie się tego domagał? Trzeba by zmienić Konstytucję, ale polaryzacja jest dziś za duża. Była propozycja ustawy reformującej TK” – mówi OKO.press minister Żurek

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We wtorek 3 listopada 2026 roku ma odbyć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez kierującą TK sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Zgromadzenie ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok i wylosować sąd dyscyplinarny, który zajmie się zawieszonymi na miesiąc sędziami – prezesem TK Bogdanem Święczkowskim i wiceprezesem Bartłomiejem Sochańskim.

Korwin-Piotrowska – jako najstarsza stażem sędziowskim sędzia TK – zawiesiła ich na miesiąc za to, że blokują działanie Trybunału. Padają pytania, czy na Zgromadzeniu będzie kworum, bo starzy sędziowie zapowiedzieli, że się nie pojawią. Będzie też śledztwo prokuratury ws. nocnego wtargnięcia prezydenta Karola Nawrockiego do siedziby TK.

OKO.press pyta ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, co dalej z TK, jak ocenia zmiany w Trybunale i działania prezydenta. Pytamy też ministra, czy jest za resetem konstytucyjnym.

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Anna Korwin-Piotrowska

Bogdan Święczkowski

praworządność

uchylenie immunitetu

Zgromadzenie Sędziów TK

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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