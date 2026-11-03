Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 listopada 2026 Dodaj nas w Google Minister Żurek: Prezydent zastosował brutalną siłę, jak z ustawek. A reset ws. TK nie jest możliwy Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 5 minut „Reset to niebezpieczny pomysł dla demokracji. Co cztery lata będziemy robić reset, bo ktoś przegra wybory i będzie się tego domagał? Trzeba by zmienić Konstytucję, ale polaryzacja jest dziś za duża. Była propozycja ustawy reformującej TK” – mówi OKO.press minister Żurek Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

We wtorek 3 listopada 2026 roku ma odbyć się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez kierującą TK sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Zgromadzenie ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok i wylosować sąd dyscyplinarny, który zajmie się zawieszonymi na miesiąc sędziami – prezesem TK Bogdanem Święczkowskim i wiceprezesem Bartłomiejem Sochańskim.

Korwin-Piotrowska – jako najstarsza stażem sędziowskim sędzia TK – zawiesiła ich na miesiąc za to, że blokują działanie Trybunału. Padają pytania, czy na Zgromadzeniu będzie kworum, bo starzy sędziowie zapowiedzieli, że się nie pojawią. Będzie też śledztwo prokuratury ws. nocnego wtargnięcia prezydenta Karola Nawrockiego do siedziby TK.