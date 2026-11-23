NFZ wycenia pomoc w karmieniu piersią na 3 zł miesięcznie. Wizyta prywatna to 300 zł – ministerstwo problemu nie widzi
Trzy prywatne konsultacje laktacyjne kosztują 1 000 złotych. Rok karmienia dziecka mieszanką modyfikowaną – cztery razy więcej. Tymczasem NFZ opiekę nad kobietą w połogu – w tym poradnictwo laktacyjne – wycenia na niespełna 38 złotych rocznie, czyli 3 zł miesięcznie.
Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że systemowo wzmacnia wsparcie dla karmienia piersią. Ambitne plany nie przeszkodziły jednak w pominięciu naturalnego karmienia w Narodowym Programie Zdrowia. Pisaliśmy o tym na początku miesiąca w OKO.press.
Resort uważa, że szczegółowe wpisanie kwestii związanych z laktacją do Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej (SOOO) nie oznacza wycofania się z dotychczasowych działań, ale wręcz ich wzmocnienie.
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