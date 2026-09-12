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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
12 września 2026

Mleko od krowy szkodzi środowisku? Jest na to pomysł

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Produkcja mleka nie jest obojętna ani dla dobrostanu zwierząt, ani dla środowiska naturalnego. Pod pewnymi względami jest gorsza od produkcji wieprzowiny czy drobiu. Jest jednak sposób, żeby to zmienić. To mleko „od bakterii”.

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Gdyby zapytać, który produkt spożywczy stanowi największe obciążenie dla środowiska, część czytelników zapewne odpowiedziałaby „mięso”.

To prawda. Jeśli chodzi o zachłanność, przoduje w tym produkcja mięsa. Do „wyprodukowania” kilograma wołowiny potrzeba kilkuset metrów kwadratowych pastwiska i kilkunastu tysięcy litrów wody. Rzadsze jedzenie czerwonego mięsa jest jedną z najlepszych decyzji, jaką można podjąć w trosce o środowisko naturalne (oraz o zdrowie).

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że jego lodówka skrywa innego winowajcę.

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Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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