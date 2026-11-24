Coraz więcej doniesień zachodnich mediów o tym, że Putin „prawie” już zgodził się skończyć wojnę. Przecieki od amerykańskich negocjatorów są coraz bardziej szczegółowe. Tyle że nic z tego w ogóle nie widać w rosyjskiej propagandzie. Czy USA i Rosja nie robią nam wody z mózgu?

Wojna w rosyjskim przekazie jest teraz jeszcze bardziej krwawa i jeszcze bardziej nieczuła na cierpienie. Nie tylko Ukraińców, ale i poddanych Putna.

Czym są więc te fantazje o tym, że Putin ma się już „prawie” zgodzić na gwarancje dla Ukrainy na zasadach artykułu 5 NATO, o ile w Ukrainie nie będą stacjonować wojska NATO? Czy rzeczywiście amerykańscy negocjatorzy w to wierzą i nikt im nie robi raportów z rosyjskiego przekazu? Przecież ta krwawa wojna od dawna sprzedawana jest w Rosji jako główny sens życia poddanych Putina. A może to taka zabawa z zachodnią opinią publiczną?