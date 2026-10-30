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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
30 października 2026

Muzeum Sportu bez dyrektora. Drugi konkurs, kolejne kontrowersje

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Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołał komisję konkursową, która miała wybrać nowego dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Powód? Nieprawidłowe wyznaczenie przedstawicieli Rady Muzeum. Pracownicy obawiają się, że chodzi o zmianę składu komisji pod konkretnego kandydata. 

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To już drugi konkurs na dyrektora tej instytucji w tym roku. Pierwszy został anulowany w maju po protestach pracowników przeciwko faworyzowaniu jednego z kandydatów. 26 października upłynął termin składania ofert w drugim konkursie. Tego samego dnia Zarząd Województwa Mazowieckiego, kierowany przez marszałka Adama Struzika (PSL), uchylił uchwałę powołującą 11-osobową komisję konkursową.

Władze województwa uzasadniają decyzję nieprawidłowym wyznaczeniem dwóch przedstawicieli Rady Muzeum do komisji konkursowej. W piśmie rozesłanym do członków komisji wyjaśniają, że przedstawiciele zostali wskazani przez przewodniczącego Rady bez konsultacji z pozostałymi jej członkami.

Zdaniem zarządu województwa doszło w ten sposób do „rażącego naruszenia przepisów prawa”. Zgodnie z ustawą o muzeach to Rada Muzeum jako organ, a nie jej przewodniczący, wyznacza dwóch członków komisji konkursowej.

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Kultura

Adam Struzik

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Na zdjęciu Roman Pawłowski-Felberg
Roman Pawłowski-Felberg

Publicysta, kurator teatralny, dramaturg. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1994-2012 dziennikarz działu kultury „Gazety Wyborczej”. Laureat Nagrody im. Zbigniewa Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego (1995). Opublikował m.in. antologie polskich sztuk współczesnych „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne” (2003) i „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski” (2006), a także zbiór wywiadów z czołowymi polskimi ludźmi kultury „Bitwa o kulturę #przyszłość” (2015), wyróżniony nagrodą „Gazety Wyborczej” w Lublinie „Strzała 2015”. Od 2014 związany z TR Warszawa, gdzie odpowiada za rozwój linii programowej teatru oraz pracę z młodymi twórcami i twórczyniami.

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