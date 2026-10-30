Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 października 2026 Dodaj nas w Google Muzeum Sportu bez dyrektora. Drugi konkurs, kolejne kontrowersje Roman Pawłowski-Felberg przeczytasz w 4 minuty Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołał komisję konkursową, która miała wybrać nowego dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Powód? Nieprawidłowe wyznaczenie przedstawicieli Rady Muzeum. Pracownicy obawiają się, że chodzi o zmianę składu komisji pod konkretnego kandydata. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

To już drugi konkurs na dyrektora tej instytucji w tym roku. Pierwszy został anulowany w maju po protestach pracowników przeciwko faworyzowaniu jednego z kandydatów. 26 października upłynął termin składania ofert w drugim konkursie. Tego samego dnia Zarząd Województwa Mazowieckiego, kierowany przez marszałka Adama Struzika (PSL), uchylił uchwałę powołującą 11-osobową komisję konkursową.

Władze województwa uzasadniają decyzję nieprawidłowym wyznaczeniem dwóch przedstawicieli Rady Muzeum do komisji konkursowej. W piśmie rozesłanym do członków komisji wyjaśniają, że przedstawiciele zostali wskazani przez przewodniczącego Rady bez konsultacji z pozostałymi jej członkami.