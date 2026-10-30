Muzeum Sportu bez dyrektora. Drugi konkurs, kolejne kontrowersje
Zarząd Województwa Mazowieckiego odwołał komisję konkursową, która miała wybrać nowego dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Powód? Nieprawidłowe wyznaczenie przedstawicieli Rady Muzeum. Pracownicy obawiają się, że chodzi o zmianę składu komisji pod konkretnego kandydata.
To już drugi konkurs na dyrektora tej instytucji w tym roku. Pierwszy został anulowany w maju po protestach pracowników przeciwko faworyzowaniu jednego z kandydatów. 26 października upłynął termin składania ofert w drugim konkursie. Tego samego dnia Zarząd Województwa Mazowieckiego, kierowany przez marszałka Adama Struzika (PSL), uchylił uchwałę powołującą 11-osobową komisję konkursową.
Władze województwa uzasadniają decyzję nieprawidłowym wyznaczeniem dwóch przedstawicieli Rady Muzeum do komisji konkursowej. W piśmie rozesłanym do członków komisji wyjaśniają, że przedstawiciele zostali wskazani przez przewodniczącego Rady bez konsultacji z pozostałymi jej członkami.
Zdaniem zarządu województwa doszło w ten sposób do „rażącego naruszenia przepisów prawa”. Zgodnie z ustawą o muzeach to Rada Muzeum jako organ, a nie jej przewodniczący, wyznacza dwóch członków komisji konkursowej.
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