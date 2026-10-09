0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 15.08.2026 Warszawa , Wislostrada . Swieto Wojska Polskiego . Wicepremier, minister obrony narodowej Wladyslaw Kosiniak - Kamysz przed defilada pod haslem  #PolskaSafe . Bezpieczna Polska  . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl15.08.2026 Warszawa ...
09 października 2026

Najbardziej tajemnicza rozmowa roku. Co wiemy na temat rozmowy Trumpa z Kosiniakiem-Kamyszem

przeczytasz w 8 minut

Czy kuszenie Władysława Kosiniaka-Kamysza przez Donalda Trumpa do zmiany politycznego frontu jest nieprawdopodobne? Nie jest. Wiele poszlak wskazuje na to, że słowa o przejściu na stronę PiS faktycznie mogły paść

Dodaj nas w Google
Google News

Wszystko zaczęło się od odwołanej wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza, który 23 września miał się spotkać z Pete'm Hegsethem, żeby omówić szczegóły dotyczące powstania stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce, nad czym negocjacje trwają od kilku miesięcy. Na krótko przed wyjazdem strona amerykańska spotkanie odwołała, a właściwie to przełożyła.

Powodów mogło być wiele – w tym czasie administracja Trumpa przygotowywała się między innymi do wizyty Xî Jinpinga. Ale media drążyły temat i dopytywały, czy za odwołaniem spotkania nie stały powody polityczne. Zaczęła krążyć plotka, podsycana przez polityków obozu rządzącego, że za przesunięciem, czy nawet odwołaniem spotkania miał stać Adam Bielan. Powód? Chęć odsunięcia w czasie decyzji o powstaniu stałej bazy amerykańskich żołnierzy do czasu aż zmieni się rząd. Miało chodzić o to, żeby rząd Donalda Tuska nie mógł politycznie skapitalizować tego wydarzenia przed wyborami w 2027 roku.

Na te sugestie zareagował Adam Bielan na Twitterze, komentując wypowiedź Stanisława Bukowca z PSL.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Władza

Władysław Kosiniak - Kamysz

Donald Trump

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Komentarze

Nasze tematy