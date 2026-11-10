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Prawa autorskie: Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.plFot. Michał Ryniak /...
10 listopada 2026

Profilaktyka bez podstaw. Ministerstwo Zdrowia wykreśla karmienie piersią z Narodowego Programu Zdrowia

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Rząd chce zwiększać liczbę lat przeżytych w zdrowiu, ale w planie na najbliższą dekadę pomija jeden z podstawowych elementów profilaktyki. Karmienie piersią zniknęło z Narodowego Programu Zdrowia. Ekspertki alarmują: państwo od lat zaniedbuje opiekę laktacyjną, a dostęp do profesjonalnej pomocy wciąż zależy od zasobności portfela.

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Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2027-2036. Deklaruje, że celem strategii jest „zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu”.

Dodaje, że „osiągnięcie tego celu wymaga zintensyfikowania działań mających na celu promowanie zdrowia oraz ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych”.

Problem w tym, że resort zabrał się za ambitne działania, ignorując podstawy. W dokumencie stanowiącym bazę polityki zdrowotnej Polski na kolejną prawie dekadę Ministerstwo Zdrowia zupełnie pominęło jeden z najistotniejszych elementów profilaktyki pierwotnej. A konkretnie: zabrakło w nim miejsca na karmienie piersią.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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