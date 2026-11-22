Jacob Kushner*: Przez wiele lat pracowałem jako korespondent w krajach Afryki Wschodniej. Opisywałem ataki na osoby LGBTQ+ w Ugandzie, do których dochodziło w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Wtedy usłyszałem o podobnych przejawach przemocy, ale wymierzonych w uchodźców w Niemczech. Zacząłem tam jeździć i badać sprawę serii podpaleń ośrodków dla osób ubiegających się o azyl – niszczono budynki, do których mieli się wprowadzić imigranci, aby im to uniemożliwić.