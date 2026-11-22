Nasi chłopcy, neonaziści. Bójmy się terrorystów z własnego podwórka
— Wolimy postrzegać terroryzm jako zjawisko zewnętrzne i nie dopuszczać myśli, że najczęściej sami dla siebie jesteśmy największym zagrożeniem — mówi Jacob Kushner, autor książki „Biały terror. Neonaziści w Niemczech”.
Mateusz Demski: Dlaczego amerykański reporter bierze się za temat neonazistowskiego podziemia działającego w Niemczech?
Jacob Kushner*: Przez wiele lat pracowałem jako korespondent w krajach Afryki Wschodniej. Opisywałem ataki na osoby LGBTQ+ w Ugandzie, do których dochodziło w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Wtedy usłyszałem o podobnych przejawach przemocy, ale wymierzonych w uchodźców w Niemczech. Zacząłem tam jeździć i badać sprawę serii podpaleń ośrodków dla osób ubiegających się o azyl – niszczono budynki, do których mieli się wprowadzić imigranci, aby im to uniemożliwić.
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