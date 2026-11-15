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15 listopada 2026

„Nasza rewolucja". Zmarnowany potencjał na love story

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Gajka jest tą, która myśli za Jacka, organizuje mu papierosy, załatwia jego sprawy. On pokazany jest jako szalony edukator robotników, James Bond Solidarności, którego – gdy zostaje pozbawiony swojego robotniczego orszaku – Gaja doprowadza do pionu, podejmuje za niego decyzje i rządzi. Recenzja filmu

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Czy jest na świecie człowiek, który nie chciałby przeczytać skierowanych do siebie takich słów: „Jesteś moją siłą, nadzieją, wszystkim“? Albo: „Zawsze kiedy jestem w teatrze albo w kinie, patrzę na wszystko pod kątem, czy Tobie by się podobało i czy warto na to iść wspólnie“. To fragmenty „Listów jak dotyk“, korespondencji Grażyny i Jacka Kuroniów. 11 listopada do kin wszedł film Piotra Domalewskiego „Nasza Rewolucja“, w którym Gajkę gra Magdalena Popławska, a Jacka Arkadiusz Jakubik. Zanim o filmie, krótko o historii.

Joseph Campbell pisał, że średniowieczni trubadurzy byli pierwszymi ludźmi na Zachodzie, którzy pojmowali miłość jako relację między dwiema osobami. Kuroniowie spełniają ten wzorzec: zakochują się w sobie na obozie harcerskim w Wolinie, gdy ona ma piętnaście lat, a on dwadzieścia jeden, a potem przez dwadzieścia siedem lat historia i władza próbują ich rozdzielić. Jacek spędza w więzieniach prawie dziewięć lat, więc ich miłość przybiera głównie postać listów.

Tęsknota jako porządek świata

W 1959 roku Gajka i Jacek biorą ślub, rok później rodzi się ich syn Maciek. Za „List otwarty do Partii“, napisany z Karolem Modzelewskim, Jacek dostaje w 1965 roku trzy lata więzienia. Gajka od początku stoi za nim murem: wysyła pieniądze i paczki, czyta jego teksty, sama wychowuje syna. Nigdy nie próbuje go zmieniać, choć Jacek pali jak smok i całe dnie spędza poza domem. Kuroń wspomina w „Autobiografii“, że więzienie to dla niego przede wszystkim tęsknota za nią, a ich związek opisuje tak: „Ja byłem jej szaleństwem, ona moim rozsądkiem; ja byłem jej analizą i syntezą, ona moim osądem moralnym“.

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Historia

Kultura

Gajka

Grażyna Kuroń

Jacek Kuroń

nasza rewolucja

Na zdjęciu Małgorzata Majewska
Małgorzata Majewska

Językoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka komunikacji w relacjach i autorka książek o języku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się analizą tego, jak słowa ujawniają emocje, budują więź lub prowadzą do konfliktów. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej przyglądała się m.in. terapiom rodzin i komunikacji w związkach. Jest autorką książek „Mówię, więc jestem” oraz „Zacznij mówić własnym głosem”, poświęconych językowi uzależnienia i współuzależnienia. Prowadzi również kanał YouTube „Między zdaniami”, w którym w przystępny sposób opowiada o psychologicznych aspektach języka.

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