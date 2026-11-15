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Zaloguj się, aby zapisać na później 15 listopada 2026 Dodaj nas w Google „Nasza rewolucja". Zmarnowany potencjał na love story Małgorzata Majewska przeczytasz w 5 minut Gajka jest tą, która myśli za Jacka, organizuje mu papierosy, załatwia jego sprawy. On pokazany jest jako szalony edukator robotników, James Bond Solidarności, którego – gdy zostaje pozbawiony swojego robotniczego orszaku – Gaja doprowadza do pionu, podejmuje za niego decyzje i rządzi. Recenzja filmu Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

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Czy jest na świecie człowiek, który nie chciałby przeczytać skierowanych do siebie takich słów: „Jesteś moją siłą, nadzieją, wszystkim“? Albo: „Zawsze kiedy jestem w teatrze albo w kinie, patrzę na wszystko pod kątem, czy Tobie by się podobało i czy warto na to iść wspólnie“. To fragmenty „Listów jak dotyk“, korespondencji Grażyny i Jacka Kuroniów. 11 listopada do kin wszedł film Piotra Domalewskiego „Nasza Rewolucja“, w którym Gajkę gra Magdalena Popławska, a Jacka Arkadiusz Jakubik. Zanim o filmie, krótko o historii.

Joseph Campbell pisał, że średniowieczni trubadurzy byli pierwszymi ludźmi na Zachodzie, którzy pojmowali miłość jako relację między dwiema osobami. Kuroniowie spełniają ten wzorzec: zakochują się w sobie na obozie harcerskim w Wolinie, gdy ona ma piętnaście lat, a on dwadzieścia jeden, a potem przez dwadzieścia siedem lat historia i władza próbują ich rozdzielić. Jacek spędza w więzieniach prawie dziewięć lat, więc ich miłość przybiera głównie postać listów.

Tęsknota jako porządek świata