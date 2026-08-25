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Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.plFot. Patryk Ogorzałe...
25 sierpnia 2026

Nawrocki trzyma w zamrażarce 35 awansów od neo-KRS. Na liście nie tylko Piebiak, Nawacki i Dudzicz

OKO.press ustaliło listę osób, którym prezydent Karol Nawrocki blokuje powołanie na sędziów i awanse do najważniejszych sądów w Polsce. Na liście są bliscy współpracownicy resortu Ziobry, osoby awansowane za władzy PiS, ale też asesorzy [LISTA 35 NAZWISK].

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Choć nielegalna neo-KRS skończyła pracę w maju 2026 roku, to w Kancelarii Prezydenta na decyzję czekają jeszcze nominacje tego nielegalnego organu. Niektóre z nominacji na decyzję prezydenta — najpierw Andrzeja Dudy, a teraz Karola Nawrockiego — czekają już kilka lat. I nie wiadomo, czy te osoby ostatecznie dostaną awans.

Wśród 35 osób czekających na decyzję prezydenta są osoby mniej znane, ale też znani sędziowie, którzy pomagali Ziobrze we wprowadzaniu jego „reform” w sądach. Niektórzy z nich są symbolami tamtej władzy w wymiarze sprawiedliwości.

Już pięć lat na decyzję prezydenta czekają były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zamieszany w aferę hejterską i były członek neo-KRS Maciej Nawacki. Obaj dostali od neo-KRS nominację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, choć są szeregowymi sędziami rejonowymi.

Dwa lata na decyzję o powołaniu aż do Sądu Najwyższego czeka były członek neo-KRS, sędzia Jarosław Dudzicz. Nominację do SN dostał, choć jest sędzią rejonowym i autorem antysemickiego wpisu w internecie.

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Na decyzję prezydenta czeka też sędzia Robert Pelewicz, który za PRL-u miał epizod współpracy z SB, Beata Adamczyk-Łabuda, która pomagała ścigać niezależnych sędziów rzecznikom dyscyplinarnym Ziobry, czy Paweł Mroczkowski, który pracował w resorcie Ziobry. On dostał awans aż do NSA, a jest sędzią rejonowym. Na liście czekających na decyzję Nawrockiego są też inni sędziowie, którzy awansowali za władzy PiS.

Niedawno odnowiona KRS wystąpiła do prezydenta o wypożyczenie akt nominacyjnych 25 osób, które wciąż czekają na decyzję prezydenta. KRS rozważa wszczęcie ponownego postępowania w tych sprawach i ponowną ocenę nominacji. Ale na razie prezydent nie udostępnił tych akt.

Poniżej publikujemy nazwiska wszystkich osób z zamrażarki prezydenta Nawrockiego, które otrzymały nominację od neo-KRS i czekają na jego decyzję ws. powołania na sędziego lub awansowania do sądu wyższej instancji.

40-latek w okularach, w garniturze i bez krawata stoi przed mikrofonami.
Były członek neo-KRS Maciej Nawacki. Jedna z twarzy "reform" Ziobry. Czeka na powołanie do NSA. Fot. Robert Robaszewski/Agencja Wyborcza.pl.

Osoby nominowane do SN i NSA

Na decyzję prezydenta czekają osoby awansowane do najważniejszych sądów w Polsce, czyli do SN i NSA oraz do wojewódzkich sądów administracyjnych. Nominowani przez neo-KRS to:

  • Jarosław Dudzicz – do Izby Karnej Sądu Najwyższego. To sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach. Był członkiem neo-KRS I kadencji i prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolski. Był też rzecznikiem dyscyplinarnym w gorzowskim sądzie. Te dwa ostatnie stanowiska stracił po upadku władzy PiS. Dudzicz był członkiem grupy dyskusyjnej Kasta/Antykasta na WhatsAppie skupiającej sędziów skupionych wokół byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Był też członkiem grupy na Signalu Niezłomni-grupa małego sabotażu, do której należał Piebiak, czy Mała Emi rozprowadzająca hejt na niezależnych sędziów.

Kandydował do neo-KRS II kadencji, ale nie dostał poparcia klubu PiS. Mógł mu zaszkodzić antysemicki wpis w internecie, który umieści pod nickiem Jorry123. Nominację do SN neo-KRS dała mu w sierpniu 2024 roku. W październiku 2025 roku Dudzicz był na antyimigranckiej manifestacji zorganizowanej przez PiS.

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  • Ewa Ciskowska-Sakrajda – do Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W 2022 roku bezskutecznie kandydowała do neo-KRS II kadencji. Zanim została sędzią, pracowała w urzędzie miejskim w Łodzi. Zajmowała się architekturą i urbanistyką. Do sądu furtkę otworzył jej doktorat z nauk prawnych. W jednym z wyroków orzekła, że kobieta żyjąca w związku jednopłciowym ma prawo zmienić nazwisko na nazwisko partnerki. Za niesztampowe orzecznictwo dostała tytuł „Sędzia Europejski 2015”. Nominację od neo-KRS do NSA dostała w 2021 roku.
  • Paweł Mroczkowski – do Izby Gospodarczej NSA. To sędzia Sądu Rejonowego w Janowie Podlaskim. Startował w kilku konkursach, nie miał rekomendacji zespołów Rady. Uznano, że nie ma wystarczającego dorobku potrzebnego do orzekania w NSA. W kilku konkursach odpadł, ale w jednym dostał najwięcej głosów i w 2021 roku dostał od neo-KRS nominację. Mroczkowski przez kilka lat pracował na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Był dyrektorem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego. Jego największym atutem była właśnie praca na delegacji w resorcie ministra Ziobry. Był członkiem grupy dyskusyjnej Kasta/Antykasta.
  • Jacek Milczarek – do Izby Gospodarczej NSA. To adwokat. Pracował w urzędzie kontroli skarbowej i w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze. Przez kilka lat był sędzią Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. W ostatnich latach był syndykiem. Z informacji OKO.press wynika, że nie jest to przypadkowa kandydatura. Żona adwokata Anna Kuśnierz – Milczarek była prezesem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, z nominacji resortu Ziobry i zna się z Jarosławem Dudziczem, który był też prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Nowa KRS dała mu rekomendację w 2021 roku, choć nie miał poparcia zespołu opiniującego.

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  • Maciej Nawacki – do Izby Gospodarczej NSA. To sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie. Były prezes tego sądu i były członek neo-KRS. Jest jednym z symboli „reform Ziobry”. Zasłynął blokowaniem przez kilka lat w orzekaniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Sądy wszystkie jego decyzje w tym zakresie – jako prezesa – uznały za bezprawne. Nawacki był też członkiem grupy Kasta/Antykasta.

Prokuratura Krajowa prowadzi kilka śledztw, w których Nawacki jest w kręgu zainteresowania. Na razie chce mu postawić zarzuty za podarcie uchwał olsztyńskich sędziów w obronie praworządności. Izba Odpowiedzialności Zawodowej nieprawomocnie odmówiła jednak uchylenia mu immunitetu. Orzekał neo-sędzia SN. Na rozpoznanie czeka drugi wniosek prokuratury o uchyleni mu immunitetu za grożenie Kamili Gasiuk-Pihowicz i prokuratorom od śledztwa ws. afery hejterskiej. Nawacki za swoje działania ma też postawione zarzuty dyscyplinarne. Nominację od neo-KRS do NSA Nawacki dostał w 2021 roku.

  • Łukasz Piebiak – do Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. To sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i członek odnowionej KRS (jest z rekomendacji klubu PiS). Piebiak był wiceministrem sprawiedliwości za rządu PiS i prawą ręką Ziobry w sądach. Jest główną postacią w aferze hejterskiej, bliscy mu sędziowie zwracali się do niego „Herszcie”. W 2019 roku po ujawnieniu afery hejterskiej stracił stanowisko wiceministra. Był członkiem grup Kasta/Antykasta i Niezłomni. Prokuratura w dwóch śledztwach chce mu postawić zarzuty karne za aferę hejterską i w związku z testamentem „cioci Niny”. W tych sprawach ma też postawione zarzuty dyscyplinarne. Obecnie stoi na czele stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, które skupia sędziów beneficjentów władzy PiS. Za władzy Orbana jeździł na Węgry i nawiązywał współpracę z proorbanowskimi organizacjami. Był nawet na wiecu poparcia dla niego i jest w polsko-węgierskiej Sieci Profesorów. Nominację do NSA od neo-KRS dostał w 2021 roku.

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  • Tomasz Wierzchowiec – do Izby Finansowej NSA. Jest przykładem na ekspresową karierę w sądach dzięki nominacjom neo-KRS. Po studiach prawniczych pracował w samorządzie nyskim. W 2003 roku został asesorem w Sądzie Rejonowym w Nysie, a trzy lata później sędzią tego sądu. W 2016 roku starał się o nominację do Sądu Okręgowego w Opolu, ale stara KRS uznała, że inny kandydat jest lepszy.

Wierzchowiec zaczął szybko awansować za władzy PiS. W październiku 2018 roku neo-KRS dała mu nominację na neo-sędziego Sądu Okręgowego w Opolu. Prezydent powołał go w październiku 2019 roku. Został prezesem Sądu Rejonowego w Kluczborku, z nominacji ministra Ziobry.

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Szybko zaczął się starać o kolejny awans. Bo już w maju 2021 roku dostał od neo-KRS nominację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, mimo że miał zaledwie dwuletni staż jako neo-sędzia sądu okręgowego. W normalnych warunkach taki awans nie były możliwy. Ale Wierzchowiec był jedynym kandydatem.

Prezydent powołał go do sądu apelacyjnego w marcu 2023 roku. Wierzchowiec wystartował w kolejnym konkursie aż do NSA. Dostał nominację od neo-KRS w 2024 roku. Wierzchowiec wcześniej podpisywał listy poparcia dla kandydatów do neo-KRS.

Łysy 50-latek w garniturze.
Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, zwany "Hersztem". Główna postać w aferze hejterskiej. Czeka na powołanie do NSA. Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl.

Nominacje do sądów apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych

Na decyzję prezydenta Nawrockiego czekają nominowani przez neo-KRS do sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych:

  • Beata Mądra – do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. To sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Nominację od neo-KRS dostała w 2021 roku. Była jedynym kandydatem. Czy zaszkodziło jej podpisane historycznego apelu do władz o wykonanie wyroku TSUE z 2021 roku ws. nielegalnej Izby Dyscyplinarnej?
  • Sławomir Noga – do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. To sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Nominację od neo-KRS dostał w 2021 roku. Niedawno zasiadał w składzie orzekającym, który co do zasady utrzymał wyrok uniewinniający lekarzy ojca ministra Ziobry. Czy prezydent czekał na ten wyrok, by zobaczyć, jak będzie sędzia orzekał w głośnej sprawie, bo apelacja była rozpoznawana przez kilka lat?
  • Anita Różalska – do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. To sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Przed władzą PiS dostała nominację do sądu okręgowego, ale prezydent Andrzej Duda jej nie powołał. Nominację od neo-KRS do sądu apelacyjnego dostała w 2022 roku. Była jedyną kandydatką.
  • Beata Adamczyk-Łabuda – do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. To neo-sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Pracowała z rzecznikami dyscyplinarnymi Ziobry i pomagała im ścigać niezależnych sędziów. Neo-KRS najpierw dała jej nominację do sądu okręgowego, a w 2024 roku do apelacyjnego (czyli już po przegranych przez PiS wyborach). Była jedyną kandydatką.

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  • Mariusz Witkowski – do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. To neo-sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Kandydował bezskutecznie do neo-KRS I kadencji. Potem był prezesem Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Był rzecznikiem dyscyplinarnym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, odwołano go po upadku władzy PiS. Witkowski w 2023 roku został powołany przez prezydenta do sądu okręgowego. A nominację od neo-KRS do sądu apelacyjnego dostał już w 2024 roku, był jedynym kandydatem.
  • Robert Pelewicz – do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. To sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Podpisywał listy poparcia do neo-KRS. Kandydował też bezskutecznie do neo-KRS I instancji. Zaszkodziło mu to, że miał proces lustracyjny. W PRL-u Pelewicz był zarejestrowany przez SB jako Tajny Współpracownik „Maciek”. Jak ujawniliśmy w OKO.press, bezpieka zmusiła go do podpisania zobowiązania o współpracy szantażem, po tym, jak został on zatrzymany.

Na I roku studiów w Rzeszowie, w akademiku, wdał się wraz z kolegą w awanturę. Był pod wpływem alkoholu. W wolnej Polsce sąd lustracyjny po długim procesie w końcu uznał, że Pelewicz, choć podjął w połowie lat 80. współpracę z SB jako TW „Maciek”, to nie była ona tajna (Pelewicz mówił o niej znajomym) oraz nikomu nie zaszkodził.

Pelewicz napisał SB tylko jedną charakterystykę koleżanki z zespołu ludowego, w którym tańczył, oraz opisał jeden wyjazd zespołu za granicę. Sąd lustracyjny uznał, że podał on jednak bardzo ogólne informacje. W trakcie procesu lustracyjnego nie udało się ustalić z pewnością, czy Pelewicz był też autorem jeszcze kilku innych ogólnych informacji (sędzia temu zaprzeczał), czy też sfałszował te informacje oficer SB.

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Nie wykluczano preparowania raportów i wkładania w usta Pelewicza informacji pozyskanych z innych źródeł, bo Pelewicz unikał kontaktów z SB. Pelewicz po dwóch latach sam zrezygnował ze współpracy. Nominację od neo-KRS dostał w 2022 roku, był jedynym kandydatem.

Za patrona Pelewicza jest uważany prokurator stanu wojennego, obecnie sędzia TK z rekomendacji PiS Stanisław Piotrowicz. W 2023 roku „Gazeta Wyborcza” ujawniła sprawę egzaminu na aplikację sędziowską córki Piotrowicza. „Wyborcza” napisała, że w 2006 roku jeden z sędziów z Podkarpacia miał być nakłaniany do ustawienia egzaminu.

Nakłaniać miał Piotrowicz, który był wówczas senatorem z ramienia PiS. Spotkanie miało się odbyć w domu Roberta Pelewicza.

  • Krzysztof Hejosz – do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. To sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Nominację od neo-KRS dostał w 2025 roku. Był jedynym kandydatem.
  • Michał Grześkowiak – do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W 2021 roku neo-KRS dała mu nominację do sądu okręgowego. A nominację do sądu apelacyjnego dostał w październiku 2025 roku. Był jedynym kandydatem.
  • Maciej Klonowski – do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. To sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe i członek zarządu Sędziów RP, skupiającego neo-sędziów. Za czasów władzy PiS pracował na delegacji w resorcie Ziobry. Był tam od marca 2015 roku do stycznia 2024 roku.

Z delegacji odwołał go minister sprawiedliwości Adam Bodnar. I choć nie ma doświadczenia w orzekaniu w sądzie okręgowym i w sprawach odwoławczych, Klonowski starał się o awans do sądu apelacyjnego. Neo-KRS najpierw mu odmówiła. Zastrzeżenia do jego pracy jako sędziego miało Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Oddawał po terminie uzasadnienia.

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Ale już po upadku władzy PiS w listopadzie 2025 roku neo-KRS dała Klonowskiemu nominację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Był jedynym kandydatem. Wcześniej podpisywał on listy poparcia do neo-KRS. W 2026 roku bezskutecznie kandydował do odnowionej KRS.

  • Wojciech Konaszczuk – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nominację od neo-KRS dostał w 2020 roku. Radca prawny związany z UMCS. Czy zaszkodziło mu, że przed kilkunastu laty organizował wizyty studyjne na uniwersytetach w Moskwie i Mińsku? Dla neo-KRS to nie był problem.
  • Radosław Rycielski – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. To adwokat. Nominację od neo-KRS dostał w 2020 roku.
  • Marcin Maszczyński – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (na asesora). Radca prawny. Za władzy PiS pracował w resorcie Ziobry. Nominację od neo-KRS dostał w 2022 roku.
Mężczyzna w okularach stoi na tle metalowego płotu Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Dudzicz
Były członek neo-KRS, sędzia Jarosław Dudzicz. Umieścił jako Jorry 123 antysemicki wpis w internecie. Czeka na powołanie do SN. Fot. Adam Stępień/Agencja Wyborcza.pl.

Nominacje do sądu okręgowego i sądu rejonowego

Na decyzję prezydenta czekają też nominowani przez neo-KRS do sądów I i II instancji:

  • Agnieszka Pieńkowska-Szekiel – do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. To sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie. Nominację od neo-KRS dostała w listopadzie 2025 roku. Była jedyną kandydatką.
  • Adam Stawowy – do Sądu Okręgowego w Opolu. To sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Podpisywał listy poparcia do neo-KRS. Nominację od neo-KRS dostał w 2021 roku.
  • Jacek Teneta – do Sądu Okręgowego w Krośnie. To notariusz z Rzeszowa. Nigdy nie sądził i od razu dostał nominację do sądu okręgowego. Nominację od neo-KRS dostał w 2021 roku.
  • Agnieszka Perehubka – do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. W przeszłości miała dyscyplinarkę. Nominację od neo-KRS dostała w 2021 roku. Głośno o niej zrobiło się gdy wydała wyrok nakazujący byłemu już sędziemu Waldemarowi Żurkowi przeproszenie neo-sędziego SN Aleksandra Stępkowskiego.
  • Przemysław Telenga – do Sądu Okręgowego w Lublinie. To radca prawny z Lublina. To były sędzia rejonowy, który sam zrzekł się tej funkcji, a potem chciał wrócić do zawodu. Nominację od neo-KRS dostał w 2022 roku.

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  • Anna Baran – do Sądu Okręgowego w Krakowie. To sędzia Sądu Rejonowego w Opatowie. Media pisały, że miała dyscyplinarkę. Nominację od neo-KRS dostała w marcu 2026 roku.
  • Krzysztof Kańczugowski – do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. To radca prawny. Nominację od neo-KRS dostał w 2024 roku. Był jedynym kandydatem.
  • Michał Zieliński – do Sądu Rejonowego w Toruniu. To absolwent KSSiP. Nominację od neo-KRS dostał w 2024 roku.
  • Artur Jaworski – do Sądu Rejonowego w Olsztynie. To absolwent KSSiP. Nominację od neo-KRS dostał w 2024 roku.
  • Witold Kobyłka – do Sądu Rejonowego w Nowej Soli. Nominację dostał od neo-KRS w 2024 roku.
  • Aleksandra Kurowska-Wójcik – do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. To asystentka w stołecznej prokuraturze okręgowej, była adwokat. Nominację dostała od neo-KRS w 2024 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy w prokuraturze.

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  • Ewa Zubek – do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. To asesor sądowa. Nominację od neo-KRS dostała w 2025 roku.
  • Anna Kluz – do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. To asesor sądowa. Nominację od neo-KRS dostała w 2025 roku.
  • Karol Rudnicki – do Sądu Rejonowego w Świebodzinie. To radca prawny z Gdańska. Nominację od neo-KRS dostał w listopadzie 2025 roku.
  • Daniel Marczak – do Sądu Rejonowego we Włoszczowie. To asesor sądowy. Nominację od neo-KRS dostał w marcu 2026 roku.
  • Włodzimierz Kucharczyk – do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. To adwokat z Wrocławia. Nominację od neo-KRS dostał w marcu 2026 roku. Był jedynym kandydatem.
Beata Adamczyk-Łabuda
Neo-sędzia Beata Adamczyk Łabuda. Pomagała ścigać niezależnych sędziów. Czeka na powołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Fot. Jacek Łagowski/Agencja Wyborcza.pl.
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Sądownictwo

Karol Nawrocki

Waldemar Żurek

Kancelaria Prezydenta

Krajowa Rada Sądownictwa

Naczelny Sąd Administracyjny

Sąd Najwyższy

awanse sędziów

Jarosław Dudzicz

Łukasz Piebiak

Maciej Nawacki

neo sędziowie

Robert Pelewicz

sędzia Paweł Mroczkowski

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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