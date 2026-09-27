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Prawa autorskie: Fot. Ieva RaubiškoFot. Ieva Raubiško
27 września 2026

Naznaczona. Wysoka cena obrony praw człowieka na Łotwie

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W kampanii przed odbywającymi się już za tydzień wyborami na Łotwie ton nadają ksenofobiczni politycy. Tymczasem w listopadzie ponownie rusza proces Ievy Raubiško, która ratowała ludzi w lesie na granicy łotewsko-białoruskiej – wbrew władzy i obojętności dużej części społeczeństwa.

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Emilia Sułek, OKO.press: Jak trafiłaś na białoruską granicę?

Ieva Raubiško: To była długa droga. W 2011 roku zaczęła się wojna domowa w Syrii. Do Europy uciekało coraz więcej ludzi. Wiosną 2016 roku zaproszono mnie na debatę o migracji w Rydze. Debata towarzyszyła wystawie zdjęć o kryzysie migracyjnym na Morzu Śródziemnym. Brali w niej udział różni politycy, m.in. Artis Pabriks, późniejszy minister obrony, i Andrejs Mamikins, łotewski europoseł, który uciekł potem do Moskwy. Dyskusja była totalnie oderwana od rzeczywistości na zdjęciach.

Pracowałam wtedy jeszcze na uniwersytecie i byłam jedyną osobą, która spytała: „Chwileczkę, a co z prawami człowieka?” Na tę debatę przyszedł mój stary znajomy Egils Grasmanis, który wcześniej założył na Facebooku grupę „Gribu palīdzēt bēgļiem” („Chcę pomóc uchodźcom”, GPB) i zbierał dary dla osób w ośrodku dla uchodźców w Muceniekach. Z czasem zrobiło się z tego poważne stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, a ja zaczęłam pracować w niej jako Advocacy Officer [specjalistka ds. rzecznictwa].

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Na zdjęciu Emilia Sułek
Emilia Sułek

reporterka, doktorka antropologii z Uniwersytetu Humboldtów, zajmuje się Europą Wschodnią i Azją Środkową. Na podstawie badań terenowych napisała książkę „Trading caterpillar fungus in Tibet” (Amsterdam University Press). Laureatka Recherchepreis Osteuropa (2024) i Gliwickiej Nagrody Literackiej (2025) za książkę „Baranie oko. Reportaż z Kirgistanu” (Wydawnictwo Czarne). Publikowała m.in. w The Guardian, WOZ: Die Wochenzeitung, New Lines Magazine, Piśmie, Gazecie Wyborczej i Polityce.

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