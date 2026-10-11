Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 października 2026 Dodaj nas w Google Ujawniamy kulisy odwołania zastępcy RPO. Partyjny deal w instytucji, która powinna być niezależna Anton Ambroziak przeczytasz w 5 minut Sylwia Gregorczyk-Abram twierdzi, że odwołanie uznanego konstytucjonalisty i powołanie na stanowisko zastępcy RPO byłego polityka Unii Pracy, nie jest decyzją polityczną. Pracownicy mówią nam o „dealu partyjnym”, a Anna Maria Żukowska z Lewicy potwierdza: dr Michał Peno obejmie funkcję z rekomendacji klubu. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs... Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Fot. Sławomir Kamińs...

9 października biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że piątek był ostatnim dniem pracy konstytucjonalisty dr hab. Adama Krzywonia na stanowisku zastępcy RPO. Mimo litanii zasług i podziękowań, w oficjalnym komunikacie nie pojawiła się przyczyna zakończenia współpracy. Tego samego dnia rozmawialiśmy z pracownikami biura RPO, którzy opowiedzieli, jak zaledwie kilka dni wcześniej nowa rzecznika Sylwia Gregorczyk-Abram przyszła do pracy ze łzami w oczach i miała poinformować prof. Krzywonia, że odwołuje go z funkcji zastępcy, bo nie ma innego wyjścia. Lewica musi mieć swojego rzecznika.

Chodzi o dr. Michała Peno, byłego polityka Unii Pracy, dotychczas pracującego w resorcie sprawiedliwości. Biuro Rzecznika w odpowiedzi na nasze pytania przekazało, że nie zwolniło dr hab. Adama Krzywonia, a rozstało się z nim za porozumieniem stron. Sylwia Gregorczyk-Abram stanowczo zaprzeczała też, że nominacja dr Peno ma charakter polityczny.