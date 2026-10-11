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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
11 października 2026

Ujawniamy kulisy odwołania zastępcy RPO. Partyjny deal w instytucji, która powinna być niezależna

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Sylwia Gregorczyk-Abram twierdzi, że odwołanie uznanego konstytucjonalisty i powołanie na stanowisko zastępcy RPO byłego polityka Unii Pracy, nie jest decyzją polityczną. Pracownicy mówią nam o „dealu partyjnym”, a Anna Maria Żukowska z Lewicy potwierdza: dr Michał Peno obejmie funkcję z rekomendacji klubu.

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9 października biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że piątek był ostatnim dniem pracy konstytucjonalisty dr hab. Adama Krzywonia na stanowisku zastępcy RPO. Mimo litanii zasług i podziękowań, w oficjalnym komunikacie nie pojawiła się przyczyna zakończenia współpracy. Tego samego dnia rozmawialiśmy z pracownikami biura RPO, którzy opowiedzieli, jak zaledwie kilka dni wcześniej nowa rzecznika Sylwia Gregorczyk-Abram przyszła do pracy ze łzami w oczach i miała poinformować prof. Krzywonia, że odwołuje go z funkcji zastępcy, bo nie ma innego wyjścia. Lewica musi mieć swojego rzecznika.

Chodzi o dr. Michała Peno, byłego polityka Unii Pracy, dotychczas pracującego w resorcie sprawiedliwości. Biuro Rzecznika w odpowiedzi na nasze pytania przekazało, że nie zwolniło dr hab. Adama Krzywonia, a rozstało się z nim za porozumieniem stron. Sylwia Gregorczyk-Abram stanowczo zaprzeczała też, że nominacja dr Peno ma charakter polityczny.

„Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest i pozostanie organem w pełni niezależnym, apolitycznym i stojącym na straży praw każdego obywatela. Wszelkie decyzje kadrowe są i będą podejmowane wyłącznie w oparciu o najwyższe kryteria merytoryczne, eksperckie doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do realizacji konstytucyjnych zadań RPO” – czytamy w odpowiedzi przesłanej nam przez biuro RPO. To jednak kłóci się z naszymi ustaleniami.

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Afery

Sylwia Gregorczyk-Abram

Anna Maria Żukowska

Rzecznik Praw Obywatelskich

Nowa Lewica

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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