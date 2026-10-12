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Prawa autorskie: Foto ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFPFoto ANDREW CABALLER...
12 października 2026

Teraz wszystko się wyjaśniło. Trump to wspólnik Putina [ROZMOWA]

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Umowa dotycząca oleju napędowego ma raczej charakter maskujący. Kryją się za nią poważniejsze projekty, które też będą stanowić naruszenie reżimu sankcji. Widzimy wierzchołek góry lodowej, którą chcą zbudować Trump z Putinem – mówi OKO.press Mychajło Honczar, ukraiński ekspert.

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Krystyna Garbicz, OKO.press: W piątek Donald Trump ogłosił, że podczas rozmowy z Putinem uzgodnił, że Rosja wznowi dostarczanie oleju napędowego na amerykański i światowy rynek. Od razu USA zniosły odpowiednie sankcje. W październiku Rosja ma dostarczyć do Ameryki ponad 300 ton oleju napędowego, a potem te ilości powinny stopniowo rosnąć. Trump oczekuje się, że dzięki temu ceny spadną. Jest to dla niego ważne ze względu na wybory połówkowe do Kongresu, które powinny odbyć się za trzy tygodnie. Jak pan to wszystko ocenia?

Mychajło Honczar, ukraiński ekspert ds. międzynarodowych stosunków w dziedzinie energetyki i bezpieczeństwa, prezes Centrum „Strategia XXI”, redaktor naczelny czasopisma „Bezpieczeństwo Morza Czarnego”, Black Sea Security Journal (Kijów): Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego problemu z deficytem oleju napędowego. A wysokie ceny to wynik polityki Trumpa i nieudanej kampanii wojskowej w Zatoce Perskiej przeciwko Iranowi.

Stany Zjednoczone to największy na świecie producent i eksporter oleju napędowego, więc po co im on? Ta sytuacja naprawdę ma populistyczno-manipulacyjny wymiar.

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Na zdjęciu Krystyna Garbicz
Krystyna Garbicz

Jest dziennikarką, reporterką. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisała na portalu dla Ukraińców w Krakowie — UAinKraków.pl oraz do charkowskiego Gwara Media. W OKO.press pisze o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej skutkach, codzienności wojennej Ukraińców. Opisuje również wyzwania ukraińskich uchodźców w Polsce, np. związane z edukacją dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Od czasu do czasu uczestniczy w debatach oraz wydarzeniach poświęconych tematowi wojny w Ukrainie.

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