Teraz wszystko się wyjaśniło. Trump to wspólnik Putina [ROZMOWA]

Krystyna Garbicz, OKO.press: W piątek Donald Trump ogłosił, że podczas rozmowy z Putinem uzgodnił, że Rosja wznowi dostarczanie oleju napędowego na amerykański i światowy rynek. Od razu USA zniosły odpowiednie sankcje. W październiku Rosja ma dostarczyć do Ameryki ponad 300 ton oleju napędowego, a potem te ilości powinny stopniowo rosnąć. Trump oczekuje się, że dzięki temu ceny spadną. Jest to dla niego ważne ze względu na wybory połówkowe do Kongresu, które powinny odbyć się za trzy tygodnie. Jak pan to wszystko ocenia?