0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
12 października 2026

Nie taki koniec „majchrosoftu”? Prof. Bankowicz: „Łukasz Gibała to fenomen krakowski” [ROZMOWA]

przeczytasz w 7 minut

Wielu uważa, że do polityki idzie się dla pieniędzy. Łukasz Gibała do polityki wszedł, wydając ogromne pieniądze. Był gotów poświęcić miliony złotych, zrezygnował z polityki centralnej i przez dekadę przegrywał wybory, by w końcu zostać prezydentem Krakowa. Po co mu to wszystko? — zastanawia się prof. Marek Bankowicz, politolog z UJ, w rozmowie z OKO.press.

Dodaj nas w Google
Google News

Angelika Pitoń: Żeby świętować dzisiejsze zwycięstwo, Łukasz Gibała wynajął część dawnego Hotelu Forum, w ścisłym centrum Krakowa, z reprezentacyjnym widokiem na Wawel. Jeszcze zanim zamknęły się lokale wyborcze, w sztabie panowała wręcz sylwestrowa atmosfera, a na ogłoszenie wyników exit poll czekano niczym na nowy rok.

Prof. Marek Bankowicz: Nie ma się czemu dziwić. Łukasz Gibała był od początku niekwestionowanym liderem wyborczego wyścigu i trudno było oczekiwać, że te wybory przegra. Jego zwycięstwo po miesiącach kampanii stało się faktem. Powiedziałbym, że nawet rozmiar tej wygranej nie jest dla mnie zaskakujący.

Łukasz Gibała zostaje prezydentem Krakowa przy przeszło 60-procentowym poparciu.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Wybory

Koalicja Obywatelska

Łukasz Gibała

Monika Piątkowska

polityka

prezydent Krakowa

wybory w Krakowie

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

Komentarze

Nasze tematy