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Nie taki koniec „majchrosoftu”? Prof. Bankowicz: „Łukasz Gibała to fenomen krakowski” [ROZMOWA]

Angelika Pitoń przeczytasz w 7 minut

Wielu uważa, że do polityki idzie się dla pieniędzy. Łukasz Gibała do polityki wszedł, wydając ogromne pieniądze. Był gotów poświęcić miliony złotych, zrezygnował z polityki centralnej i przez dekadę przegrywał wybory, by w końcu zostać prezydentem Krakowa. Po co mu to wszystko? — zastanawia się prof. Marek Bankowicz, politolog z UJ, w rozmowie z OKO.press.

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