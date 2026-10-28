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Prawa autorskie: kadr z materiału Roberta Kowalskiegokadr z materiału Rob...
28 października 2026

Neosędzia zakazała Komosie sugerowania, że Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej

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W procesie, który lider PiS wytoczył Zbigniewowi Komosie, neosędzia wydała wyrok bez przesłuchania stron, odrzucając wnioski pozwanych, a uwzględniając te Kaczyńskiego. Komosa ma zakaz sugerowania publicznie, że Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy w Smoleńsku.

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W środę, 28 października, w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie cywilnej, jaką Jarosław Kaczyński wytoczył obywatelowi Zbigniewowi Komosie za wieńce z tabliczką, które ten składa od wielu lat pod pomnikiem smoleńskim na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Napis na tabliczce, zawsze tej samej treści, sugeruje odpowiedzialność ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, brata prezesa PiS, za katastrofę smoleńską z 2010 roku.

„Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku, w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski” – brzmi napis.

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Zbigniew Komosa

Krzysztof Boczek

Ślązak, z pierwszego wykształcenia górnik, potem geograf, fotoreporter, szkoleniowiec, a przede wszystkim dziennikarz, od początku piszący o podróżach i rozwoju, a od kilkunastu lat głównie o służbie zdrowia i mediach. Zaczynał w Gazecie Wyborczej w Katowicach, potem autor w kilkudziesięciu tytułach, od lat stały współpracownik PRESS, SENS, Goniec.pl. W tym zawodzie ceni niezależność.

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