Neosędzia zakazała Komosie sugerowania, że Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy smoleńskiej

W procesie, który lider PiS wytoczył Zbigniewowi Komosie, neosędzia wydała wyrok bez przesłuchania stron, odrzucając wnioski pozwanych, a uwzględniając te Kaczyńskiego. Komosa ma zakaz sugerowania publicznie, że Lech Kaczyński przyczynił się do katastrofy w Smoleńsku.

W środę, 28 października, w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie cywilnej, jaką Jarosław Kaczyński wytoczył obywatelowi Zbigniewowi Komosie za wieńce z tabliczką, które ten składa od wielu lat pod pomnikiem smoleńskim na pl. Piłsudskiego w Warszawie.