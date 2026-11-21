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Neosędziowie na ratunek Święczkowskiemu. To akt bezprawia w SN

Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 7 minut

Wadliwi neosędziowie SN chcą storpedować przywrócenie praworządności w TK. W ekspresowym tempie wydali decyzję, że nowi sędziowie Trybunału nie są sędziami. Ich decyzja nie jest skuteczna i wydano ją w bezprawnym trybie, z pominięciem procedury.

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