Neosędziowie na ratunek Święczkowskiemu. To akt bezprawia w SN
Wadliwi neosędziowie SN chcą storpedować przywrócenie praworządności w TK. W ekspresowym tempie wydali decyzję, że nowi sędziowie Trybunału nie są sędziami. Ich decyzja nie jest skuteczna i wydano ją w bezprawnym trybie, z pominięciem procedury.
Neosędziowie Sądu Najwyższego uderzyli w odbudowywany od miesiąca Trybunał Konstytucyjny w środę 18 listopada 2026 roku. Zebrały się wtedy trzy izby SN – Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz nielegalna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Neosędziowie z tych izb wydali decyzję w sprawie obowiązywania wyroków TK, która ma być kołem ratunkowym dla starych sędziów TK, wybranych za czasów PiS. Ale ma też zablokować zmiany w Trybunale.
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