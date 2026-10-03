Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo... Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo...

Zaloguj się, aby zapisać na później 03 października 2026 Dodaj nas w Google Nie będzie marszu we Lwowie. Rząd odcina się od prowokacji Mateckiego Anna Mierzyńska przeczytasz w 4 minuty 11 listopada nie będzie marszu niepodległości we Lwowie. Rząd odrzucił interpelację posła PiS Dariusza Mateckiego i innych polityków prawicy. Marzyła się im prowokacyjna defilada z biało-czerwonymi flagami. Obchody od lat organizuje natomiast lwowska Polonia. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo... Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Cezary Aszkielo...

„Polski rząd nie planuje organizacji tego rodzaju wydarzeń. Polska w pełni uznaje, szanuje i niezmiennie wspiera suwerenność oraz integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach”. Tak brzmi fragment oficjalnej odpowiedzi Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych, na kuriozalny pomysł organizowania przez Polskę marszu we Lwowie.

Pod koniec sierpnia 21 posłów prawicy (PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej) podpisało się pod interpelacją, której inicjatorem był osławiony poseł PiS Dariusz Matecki. Przypomnijmy – Matecki jest obecnie oskarżony m.in. o sprzeniewierzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Odpowiada w tej sprawie przed szczecińskim sądem. Jego interpelacja dotyczyła natomiast zorganizowania Marszu Niepodległości we Lwowie 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości. W piśmie zarzucano polskiemu rządowi niewystarczające wsparcie dla Polaków w Ukrainie.