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Prawa autorskie: Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Cezary Aszkielo...
03 października 2026

Nie będzie marszu we Lwowie. Rząd odcina się od prowokacji Mateckiego

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11 listopada nie będzie marszu niepodległości we Lwowie. Rząd odrzucił interpelację posła PiS Dariusza Mateckiego i innych polityków prawicy. Marzyła się im prowokacyjna defilada z biało-czerwonymi flagami. Obchody od lat organizuje natomiast lwowska Polonia.

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„Polski rząd nie planuje organizacji tego rodzaju wydarzeń. Polska w pełni uznaje, szanuje i niezmiennie wspiera suwerenność oraz integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach”. Tak brzmi fragment oficjalnej odpowiedzi Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych, na kuriozalny pomysł organizowania przez Polskę marszu we Lwowie.

Pod koniec sierpnia 21 posłów prawicy (PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej) podpisało się pod interpelacją, której inicjatorem był osławiony poseł PiS Dariusz Matecki. Przypomnijmy – Matecki jest obecnie oskarżony m.in. o sprzeniewierzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Odpowiada w tej sprawie przed szczecińskim sądem. Jego interpelacja dotyczyła natomiast zorganizowania Marszu Niepodległości we Lwowie 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości. W piśmie zarzucano polskiemu rządowi niewystarczające wsparcie dla Polaków w Ukrainie.

„Polacy mieszkający we Lwowie od pokoleń pozostają związani z polską historią, kulturą i tradycją. Pomimo braku wsparcia ze strony państwa ukraińskiego starają się zachować swoją tożsamość narodową i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Jednocześnie pomoc państwa polskiego dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest niewystarczająca. A wsparcie, które było im wcześniej udzielane, jest systematycznie ograniczane” – napisano w interpelacji. Pierwotnie była ona adresowana do premiera Donalda Tuska, potem została przekierowana do ministra spraw zagranicznych.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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